Žalobce žádá v kauze Viktoriagruppe vězení, peněžité tresty i zákaz činnosti

Praha - V kauze chybějící české nafty v bavorském skladu společnosti Viktoriagruppe žádá státní zástupce pro všechny čtyři obžalované manažery tresty vězení v rozmezí od 7,5 do deseti let. Dále pro ně chce desetimilionové peněžité tresty a také maximální, tedy desetileté zákazy činnosti. Uvedl to u soudu v dnešní závěrečné řeči. Muži podle obžaloby podvodně připravili českou Správu státních hmotných rezerv (SSHR) o 108 milionů korun.

SSHR hradila firmě za skladování české nafty poplatek, jehož výše byla závislá na množství uložené pohonné hmoty. Viktoriagruppe měla naopak platit pokutu, pokud by dojednané množství nafty nestihla uskladnit včas. Podle státního zástupce Tomáše Minxe to firma skutečně nestihla a rozhodla se to zakrýt fiktivním navýšením zásob nafty. Od listopadu 2012 do ledna 2013 navíc obžalovaní údajně vyskladnili tři vlakové soupravy nafty, kterou SSHR neuhradili.

Obžalobě čelí jednatel německé Viktoriagruppe Petr Malý a tři zaměstnanci odštěpného závodu firmy, který sídlil v Dolních Břežanech - Lubomír Novotný, Jaroslav Slavík a Miroslav Holub. Všichni vinu odmítají. Podle Minxe postupovali jako organizovaná skupina a dopustili se jednání, které je společensky velmi závažné.

"V této době se ukazuje, jak je strašně důležité, aby Česká republika byla soběstačná a měla rezervy - nejen pohonných hmot, ale například i potravin. Správa státních hmotných rezerv plní v naší společnosti jedinečnou, ničím nenahraditelnou funkci a je ji třeba bránit před podvodným jednáním," zdůraznil státní zástupce u pražského městského soudu.

"Viktoriagruppe neměla k dispozici takové množství pohonné hmoty, jaké měla mít, a tím fakticky ohrožovala bezpečnost České republiky. To, že to v roce 2014 nebylo patrné, je věc jiná. Obžalovaní věděli, že neochraňují jen tak nějaký majetek, ale státní hmotné rezervy," podotkl Minx.

Pro všechny čtyři muže požaduje desetiletý zákaz činnosti související s ochraňováním hmotných rezerv státu, pro Malého a Novotného navíc stejně dlouhý zákaz působení ve statutárních orgánech firem. Všichni obžalovaní by podle něj měli společně uhradit škodu způsobenou SSHR.

Když Viktoriagruppe skončila v roce 2015 v insolvenci, začala o skladované zásoby právní bitva. Česku se nakonec po dohadech s konkurzním správcem postupně podařilo naftu přesunout zpět. Poté, co z Německa dorazila poslední cisterna, však měření potvrdilo obavy, že část paliva chybí. SSHR postrádala 6,3 milionu litrů pohonné hmoty.

Obžalobě čelí i samotná Viktoriagruppe, pro niž chce státní zástupce desetiletý zákaz ochraňování českých hmotných rezerv a také povinnost uveřejnit odsuzující rozsudek v médiích.