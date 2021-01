Žalobce žádá pro Nárožného doživotí, obžalovaný vinu odmítá

Ostrava - Žalobce požaduje doživotí pro Pavla Nárožného obžalovaného z vraždy otce a jeho manželky v Přerově roku 2009. Jde o souhrnný trest, ve kterém je zahrnuto i dřívější pravomocné odsouzení za přípravu vraždy tety. Za ni si má Nárožný odpykat 13 let. ČTK to dnes řekl dozorující státní zástupce Vít Legerský. Obžalovaný muž vinu odmítá, otec podle něj prý žije. Hlavní líčení, které je už ve stádiu závěrečných řečí, je naplánováno do středy. Kdy bude vynesen rozsudek, ale ještě jasné není.

"Svou závěrečnou řeč jsem ukončil s návrhem na uznání viny trestným činem vraždy a na uložení souhrnného výjimečného trestu odnětí svobody na doživotí," řekl Legerský. Navíc navrhuje, aby Krajský soud v Ostravě, který případ dvojnásobné vraždy nyní řeší, zrušil dřívější verdikt olomouckého soudu v kauze přípravy vraždy Nárožného tety. "Souhrnný trest by pak byl uložen jak za zmíněný trestný čin vraždy, tak za přípravu zločinu vraždy," uvedl státní zástupce.

Manželé z Přerova zmizeli v listopadu 2009, soudy už oba prohlásily za mrtvé. V jejich domě po nich zbyly pouze krvavé stopy na stěnách a podlaze. Podle obžaloby matka a syn pár zavraždili, těla naložili do osobního auta a odvezli na neznámé místo. Důvodem mohly být podle obžaloby rodinné i majetkové spory.

Nárožný ale vinu odmítá. Tvrdí, že jeho otec žije. "Nikoho jsem nezavraždil. Naopak mám důkaz, že je otec živý," řekl před soudem Nárožný, který byl původně obžalovaný společně s matkou. Žena ale v době procesu zemřela. Případem se už třikrát zabýval olomoucký krajský soud. Vždy Nárožného zprostil obžaloby, vrchní soud ale rozhodnutí pokaždé zrušil. Nakonec rozhodl i o změně senátu. Proto se případ přestěhoval z Olomouce do Ostravy.

Nezávisle na tomto případu byl Nárožný pravomocně odsouzen za přípravu vraždy své tety. Ženy, která spravovala majetek po jeho zemřelém otci, se chtěl údajně zbavit v roce 2015. Zvažoval několik verzí, včetně zabití palcátem. Pomoci mu měla jeho známá, která se ale obrátila na policii a stala se korunní svědkyní. Nárožný vinu po celou dobu popíral a tvrdil, že jde o křivé obvinění. Odsouzen byl k třináctiletému trestu.