Žalobce se v kauze dopravního podniku domáhá přehrání odposlechů

Praha - Státní zástupce se v kauze údajného tunelování pražského dopravního podniku (DPP) domáhá toho, aby odvolací soud připustil přehrání odposlechů obžalovaných. Obhájci to odmítají. K prvnímu dni odvolacího zasedání u pražského vrchního soudu dnes ze 17 obviněných dorazilo šest včetně někdejšího ředitele DPP Martina Dvořáka. Lobbista Ivo Rittig a další obžalovaní se soudu omluvili a dali souhlas s jednáním v nepřítomnosti.

Městský soud v Praze loni všechny obžalované zprostil viny, proti čemuž se státní zástupce Adam Borgula obratem odvolal. "Nalézací soud se nevypořádal se všemi okolnostmi a důkazy," uvedl dnes a vznesl požadavek, aby soud provedl důkazy odmítnuté v hlavním líčení - tedy zejména odposlechy. Chce proto, aby odvolací senát zprošťující rozsudek zrušil a kauzu vrátil k dalšímu projednání.

Advokáti se proti žádosti shodně ohradili. Podle nich postupoval městský soud zcela správně, když odposlechy neprovedl. Obhájci také Borgulovi vyčetli, že ve svém odvolání pouze polemizuje s hodnocením důkazů ze strany soudu. "Státní zástupce si z důkazů vybírá to, co se mu hodí do jeho konstruktu," prohlásil jeden z advokátů Jiří Matzner.

Předseda odvolacího senátu Luboš Vlasák naplánoval zasedání od pondělí do pátku. Dnes ale odhadl, že rozhodnutí by mohlo zaznít dříve než koncem týdne. Všechny účastníky zasedání vyzval, ať jsou vzhledem k trvající povinnosti nosit roušky struční. Nastínil také, že soud provede některé další důkazy včetně těch, které si sám vyžádal. Konkrétnější ohledně povahy těchto důkazů zatím nebyl.

Kauza má dvě hlavní větve. První se týká smluv, které dopravní podnik uzavřel v roce 2008 kvůli zajištění prodeje jízdenek, tisku jízdenek a vzniku elektronické jízdenky. Druhá popisuje údajné praní špinavých peněz vyvedených na základě těchto kontraktů.

DPP v případu figuruje jako poškozený. Podle obžaloby přišel nejméně o 457,5 milionu korun a proti osvobozujícímu verdiktu se rovněž odvolal. Pražský městský soud totiž dospěl k závěru, že vznik škody se nepodařilo prokázat - mimo jiné prý neexistuje důkaz o tom, že by Dvořák nebo Rittig na základě uzavřených smluv něco obdrželi.

Borgula v hlavním líčení požadoval pro většinu obviněných včetně Rittiga a Dvořáka pětileté tresty vězení a peněžité tresty ve výši pěti nebo deseti milionů korun.