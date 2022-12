Žalobce podal obžalobu na celníky v kauze lihové mafie Radka Březiny

Olomouc - Vrchní státní zastupitelství (VSZ) v Olomouci obžalovalo šest lidí v případu rozsáhlé kauzy týkající se vynášení tajných informací z Celní správy členům lihové mafie kolem Radka Březiny. Čtyři z nich byli v době trestného činu spjati s Celní správou. Obžalováni jsou z několika trestných činů včetně zneužívání pravomocí veřejného činitele či přijetí úplatku. Kauza je úzce spjata s rozkrýváním lihové mafie, která policii a žalobce zaměstnává od podzimu 2012. Samotný případ kolem Celní správy odkrývali policisté čtyři roky. Případ bude řešit zlínský soud, uvedlo ve zprávě VSZ. V souvislosti s lihovou mafií Radka Březiny bylo dosud obviněno 61 lidí.

Čtyři z obžalovaných byly v době trestné činnosti příslušníky Celní správy ČR; tři z nich jsou stále ve služebním poměru a kvůli stíhání jsou dočasně zproštěni výkonu služby, uvedli žalobci. Další dva obžalovaní jsou členy původní lihové mafie, kteří již byli v souvislosti s nezdaněným lihem odsouzeni. Kauza se týká období let 2004 až 2012 a produkce nezdaněného lihu společností Morávia-Chem, kterou tajně vlastnil zlínský podnikatel Radek Březina. Při rozkrývání Březinovy kauzy vyšlo najevo, že členové mafie disponovali dopředu informacemi například o chystaných celních kontrolách.

Celníci podle obžaloby pomáhali zločinecké skupině krátit daně, obžalováni jsou z ohrožení utajované informace, zneužití pravomoci úřední osoby, přijetí úplatku a účasti na organizované zločinecké skupině. Hrozí jim až 16 let vězení. "Různou mírou součinnosti a podpory tzv. lihové mafie se obvinění příslušníci celní správy měli přímo podílet na vzniku celkové škody ve výši 6,8 miliardy Kč, která byla způsobena zkrácenou spotřební daní z lihu," uvedli žalobci.

Březinově skupině celníci údajně vynášeli neveřejné informace z evidencí a trestních spisů celní správy, žalobci jim kladou za vinu i to, že mařili vyhledávací a prověřovací činnost pátracích orgánů celní správy. Pomáhat měli této skupině také v ekonomické likvidaci nepohodlných konkurenčních subjektů na černém trhu s alkoholem; Březinova mafie si tak mohla zajistit dominantní postavení na trhu. "Je nepochybné, že bez krytí a přímého ovlivnění činností Celní správy ČR souvisejících s procesem denaturací lihu, kontrolou přeprav mimobilančního lihu a výrobou lihovin, by tato skupina nemohla dlouhodobě fungovat," uvedli žalobci s tím, že nešlo o izolované selhání některých jednotlivců, ale o systémové narušení chodu orgánů Celní správy ČR v oblasti spotřební daně.

Lihová kauza zahrnuje období let 1998 až 2013, ve kterém podle žalobců mafie obchodovala s 21 miliony litry nezdaněného lihu, únik na daních soud nakonec vyčíslil na 5,6 miliardy korun. S případem se pojí přibližně další tři desítky kauz. Sám Březina byl s dalšími šesti lidmi za nelegální obchody s lihem pravomocně odsouzen, dostal 13 let. Loni v červnu mu brněnský krajský soud tento trest nepravomocně zvýšil na 14 let a devět měsíců, podle rozsudku se v letech 2012 až 2014, když byl ve vazbě kvůli lihové kauze, pokusil uplatit kriminalistu a snažil se ovlivnit desítky svědků.

Rozsáhlý případ celníků v kauze Březiny ukončili policisté po čtyřech letech vyšetřování. Žalobce Radim Obst v srpnu při ukončení vyšetřování ČTK řekl, že svou roli hrálo obsáhlé objasňování velkého rozsahu skutečností či komplikované zajišťování důkazů, délku řízení podle něj ovlivnilo i to, že se během vyšetřování třikrát změnila osoba vyšetřovatele.

V souvislosti s takzvanou lihovou mafií Radka Březiny, která podle rozsudku soudu obchodovala s 21 miliony litry nezdaněného lihu a připravila stát na daních o 5,6 miliardy korun, bylo dosud obviněno 61 lidí. Olomoucké vrchní státní zastupitelství, které tyto kauzy dozorovalo, podalo dosud obžalobu na 57 lidí, pravomocně bylo odsouzeno 35 z nich. Na webu VSZ Olomouc to uvedl ředitel odboru závažné hospodářské a finanční kriminality Petr Šereda. Ani po pěti letech od pravomocného rozsudku, který poslal šéfa lihové mafie Radka Březinu na 13 let do vězení, nejsou všechny případy dosud uzavřeny. Naposledy dnes žalobci obžalovali celníky, kteří mafii údajně pomáhali s krácením daní.

Případy navazující na hlavní větev lihové mafie se týkají především odběratelů nelegálního Březinova lihu, ale i ovlivňování trestního řízení, podplacení nebo praní špinavých peněz. Žalobci dnes podali obžalobu na šest lidí v souvislosti s vynášením informací z Celní správy a krytí trestné činnosti. Čtyři z obžalovaných byli v době trestného činu spjati s Celní správou, tři z nich jsou stále ve služebním poměru a kvůli stíhání jsou dočasně zproštěni výkonu služby. Další dva obžalovaní jsou členy původní lihové mafie, kteří již byli v souvislosti s nezdaněným lihem odsouzeni.

Žalobci z VSZ vedou či vedli v souvislosti s tzv. lihovou mafií přibližně dvě desítky dozorových spisů, další desítkou případů se zabývali žalobci nižších státních zastupitelství. "V trestních kauzách dozorovaných na VSZ Olomouc bylo či je trestně stíháno celkem 61 osob. V některých případech se jedná o stejné osoby, kde tato skutečnost se týká zejména hlavních osob v organizované zločinecké skupině. Do současné doby byla ze strany dozorových státních zástupců podána obžaloba v celkově 18 trestních věcech, kdy obžaloba byla podána celkem na 57 osob," uvedl Šereda.

Soudy podle něj dosud pravomocně odsoudily 35 lidí, u šesti z nich byly vyřčeny rozsudky nepravomocné a šest z nich bylo obžaloby zproštěno. "U jedné osoby bylo trestní stíhání zastaveno pro neúčelnost a ohledně devíti osob soudy dosud nerozhodly. V přípravném řízení již není aktuálně stíhána žádná osoba. U čtyř osob bylo trestní stíhání ukončeno rozhodnutím o zastavení trestního stíhání, z toho ve třech případech pouze z důvodu neúčelnosti trestního stíhání s ohledem na již uložené či hrozící tresty či z důvodu úmrtí a pouze u jedné osoby z věcných důvodů," doplnil žalobce.

Pětatřiceti pravomocně odsouzeným soudy uložily tresty v celkové délce 244 let a dva měsíce. Z toho osm odsouzených vykonává trest v rozmezí od deseti do 13 let. Soudy také u 11 odsouzených pravomocně rozhodly o propadnutí majetku, dodal Šereda.

Sám Březina byl s dalšími šesti lidmi za nelegální obchody s lihem pravomocně odsouzen v červnu 2017, dostal 13 let. Loni v červnu mu brněnský krajský soud tento trest nepravomocně zvýšil na 14 let a devět měsíců a to kvůli pokusu uplacení kriminalisty a snahy ovlivnit desítky svědků. Zatímco žalobci stále pracují na odhalení celého zákulisí řadu let fungující lihové mafie, někteří hlavní členové už opustili brány vězení. Bratr Radka Březiny Tomáš, který jako spolupracující vyvázl s trestem 3,5 roku, byl na podmínku propuštěn v roce 2018.