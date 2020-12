Žalobce navrhl poslat do vazby soudce z korupční kauzy

Praha - Státní zástupce navrhl poslat do vazby soudce Vrchního soudu v Praze (VS) a další tři obviněné v kauze údajného ovlivňování kauz a korupce. ČTK to dnes sdělila pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Žalobci se podle ní u většiny stíhaných bojí zejména možného ovlivňování svědků. Mezi obviněnými je soudce Zdeněk Sovák. Podle vyjádření předsedy VS Luboše Dörfla pro server Lidovky.cz se policie zajímala o několik řízení, které mohl ovlivnit.

"Dnešního dne podal státní zástupce návrhy na vzetí do vazby na čtyři obviněné. Jedna osoba byla ze zadržení propuštěna," uvedla Bradáčová. Policie pětici zadržela v sobotu, obvinila je z přijímání úplatku, podplácení, zneužití pravomoci úřední osoby a legalizace výnosů z trestné činnosti. V případě odsouzení za tyto trestné činy hrozí až dvanáctileté vězení. Jedním ze stíhaných je podle informací Radiožurnálu i známý pražský právník Jiří Teryngel.

Na tři obviněné navrhuje žalobce uvalit vazbu kvůli tomu, že by mohli ovlivňovat svědky či mařit vyšetřování, u dvou z nich podle něj hrozí i to, že by mohli pokračovat v trestné činnosti. "U jedné osoby se jedná o důvody vazby útěkové," uvedla Bradáčová.

Kriminalisté v sobotu zasahovali kvůli případu na vrchním soudu. Zásahu se podle serveru Lidovky.cz účastnil i Dörfl. Policie mu předložila jednak povolení k prohlídce soudních kanceláří, ale i souhlas prezidenta Miloše Zemana se stíháním jeho podřízeného. Sovákovi podle něj zanikne 31. prosinci ze zákona jeho soudcovská funkce, je mu 70 let. Zproštění funkce tak předseda soudu navrhovat nebude.

Sovák působí na pražském vrchním soudu jako předseda senátu. V minulosti byl dvakrát dočasně zbaven funkce a nesměl soudit. Ještě jako soudce Nejvyššího soudu čelil trestnímu stíhání pro podezření z porušování autorského práva a podvodu. Policie ho vinila z opisování odborných textů, které společně s dalšími dvěma stíhanými publikovali pod svými jmény. Sovák se však s poškozenými kolegy dohodl na mimosoudním vyrovnání a trestní stíhání bylo zastaveno. Soudce se hájil tím, že nešlo o úmyslné opisování, ale nešťastnou událost.

Na podzim 2003 soudce havaroval s více než dvěma promile v krvi. Vyvázl s pokutou. Se zahlazením nehody mu podle dřívějších informací médií pomáhal Vladislav Větrovec, který se podle policie podílel na zmanipulovaných konkurzech kolem ústeckého soudce Jiřího Berky. Podle odposlechů pořízených v Berkově kauze spolu byli Sovák a Větrovec v minulosti v častém kontaktu.