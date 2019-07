Žalobce: Důkazní situace v kauze Brno-střed je velmi uspokojivá

Brno - Důkazní situace se v případu korupční kauzy na radnici městské části Brno-střed podle dozorujícího státního zástupce Radka Mezlíka jeví jako velmi uspokojivá. K dispozici by mělo být doznání více obviněných, z nichž někteří usilují o status spolupracujícího obviněného, řekl dnes Mezlík ČTK.

Policejní razie se na radnici Brno-střed uskutečnila v březnu, krátce po ní policie obvinila devět lidí z účasti na organizované zločinecké skupině, zjednání výhody při zadávání veřejných zakázek a z úplatkářských trestných činů. Nyní obvinila desátého muže. Podle Mezlíka navíc nelze vyloučit, že budou obviněni další lidé.

Policie podle něj vyhodnocuje mimořádně velké množství materiálů získaných při devadesáti domovních prohlídkách a prohlídkách nebytových prostor. "Jedná se jak o listiny, tak o data získaná z počítačů a dalších datových úložišť. Kromě toho bylo vyslechnuto větší množství svědků a analyzovány jsou i bankovní informace - finanční toky," uvedl Mezlík.

Důkazní situace se podle žalobce jeví už nyní, a to ve srovnání s obdobnými velkými korupčními kauzami, jako velmi uspokojivá. "V dalším řízení by mělo být k dispozici doznání více obviněných, z nichž někteří usilují o status spolupracujícího obviněného. Navíc by mělo být v několika případech doznáno i poskytnutí úplatku od zástupců stavebních společností, případně živnostníků," uvedl Mezlík. Jejich trestní odpovědnost podle něj také musí být předmětem zájmu policie. "Ale zejména v méně závažných a doznaných případech bude přicházet v úvahu i alternativní řešení trestní odpovědnosti stavebníků, například v podobě podmíněného zastavení trestního stíhání těchto osob," uvedl Mezlík.

Policie se při razii na radnici Brna-středu zajímala především o zakázky investičního odboru z minulého volebního období. Z devíti obviněných jich původně pět skončilo ve vazbě, včetně bývalého radního Brna-středu Jiřího Švachuly a bývalého místostarosty městské části Brno-Ivanovice Petra Liškutina (oba dříve ANO). Tři z nich už jsou z vazby venku, zůstává v ní Švachula a podnikatel Petr Kalášek. Policie minulý týden v kauze obvinila desátého muže, podle Mladé fronty Dnes jde o o podnikatele a dlouholetého zastupitele ODS na Brně-sever Jiřího Hose. Vazbu pro něj žalobce nenavrhl.