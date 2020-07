Zákon proti chemickým zbraním zahrne i zneužitelné látky

Praha - Zákon o opatřeních k zákazu chemických zbraní bude nově zahrnovat také látky, které by mohly být jako tyto zbraně zneužity. Senát to dnes schválil v rámci novely, kterou nyní dostane k podpisu prezident. Novela má zákon také uvést pojmově do souladu s příslušnou mezinárodní úmluvou.

Česko podle vlády chemické zbraně nevyrábí a ani neskladuje. Kontroluje se ale třeba nakládání s toxickými chemickými látkami, které lze používat i k účelům, jež úmluva nezakazuje.

Koncepční změnu novela přinese v tom, že zahrne všechny látky, které mohou být zneužitelné jako chemická zbraň. Dosud se zákaz týká jen látek, které jsou uvedeny v seznamech podle Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení.

"Dosavadní znění zákona nevhodně umožňovalo, aby byly toxické chemické látky a jejich prekurzory, které nepatřily mezi stanovené látky, využívány vcelku libovolně, což by mohlo vést až k vývoji nebo výrobě chemických zbraní," uvedla vláda ve zdůvodnění návrhu.

Předloha také upřesňuje některé informační povinnosti. Jde zejména o údaje o nakládání s chemickými látkami, které vede nebo může vést k porušení zákona, a o sledování jejich přepravy.