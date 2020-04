Zákon o vrácení peněz je pro některé CK likvidační

Praha - Zákon, díky kterému cestovní kanceláře (CK) budou moci odložit vrácení peněz za zájezdy zrušené kvůli koronaviru, je likvidační pro ty kanceláře, jež pořádají výhradně školní zájezdy. V dopise Senátu to napsali zástupci některých těchto CK, text dopisu má ČTK k dispozici. Zákon už schválila Sněmovna a nyní ho posoudí Senát.

České CK budou moci podle navrhovaného zákona odložit vrácení peněz za zrušené zájezdy kvůli koronaviru s plánovaným odjezdem od 20. února do 31. srpna. Místo nich budou klientům vydávat poukazy. Na odložení platby by měla do 31. srpna příštího roku platit tzv. ochranná doba. Poukaz bude na rovnocenný zájezd. Pokud to nebude možné a ochranná doba skončí, CK bude muset klientovi uhradit veškeré zaplacené zálohy. Hotovost CK bude muset lidem vrátit i v případě, že náhradní zájezd v ochranné době nevyčerpají, a to nejpozději do 14 dnů od skončení ochranné doby.

V zákoně je ale podle dotčených CK věta, kvůli níž poukaz mohou odmítnout všechny školy. "Tento návrh považujeme za nešťastný a likvidační pro ty cestovní kanceláře, které pořádají výhradně školní zájezdy, jejich klientelu tvoří pouze školy. Je to velmi znevýhodňující. Domníváme se, že mohlo dojít k omylu," uvedly CK.

Zákon má pomoci vyřešit situaci a upravit vztah klienta a cestovní kanceláře v mimořádném stavu vyvolaném koronavirem, kdy jsou zavřené hranice a cestovní kanceláře patří k nejzasaženějším firmám.

Klient díky poukazu, který zákon zavádí, nepřijde o svůj zájezd, pouze bude odložen na bezpečnou dobu, a na druhé straně poukaz pomůže cestovní kanceláři překonat těžkou dobu.

Kanceláře, které pořádají výhradně zájezdy pro školy, ale jinou klientelu nemají, podle signatářů dopisu jsou vyloučeny z možnosti využít tuto ochrannou dobu. Zákon tak podle nich pomůže jen zákazníkovi, škole. "S tím nemůžeme souhlasit. Své povinnosti plníme stejně jako další CK, platíme daně, podáváme daňová přiznání, vlastníme koncesi na provoz cestovní kanceláře, na trhu jsme roky, hradíme pojištění insolvence, hradíme do Garančního fondu ministerstva pro místní rozvoj," napsali zástupci dotčených kanceláří.

Podle jejich odhadu jde o zájezdy za minimálně cca 500 milionů Kč, které se měly od března do června uskutečnit do zahraničí. Cestovní kanceláře přitom školám nabízejí možnost zájezd odložit na pozdější dobu bezplatně, nabízejí možnost snížení počtu dětí o ty děti, které třeba nebudou v příštím roce ve škole (9. třída, maturanti) a za tyto děti nabízejí úhradu zpět nebo změnu účastníka.