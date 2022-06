Zákon o dostupném bydlení by mohl být podle Bartoše přijat do dvou let

Praha - Zákon o dostupném bydlení by mohl být podle podle ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) přijat do dvou let. Na jeho základních principech panuje shoda s kraji, obcemi i neziskovými organizacemi, řekl dnes ministr novinářům před debatou se zástupci veřejné správy a neziskového sektoru. Iniciativa Za bydlení jim předala svůj koncept návrhu zákona, který je v mnohém v souladu s ministerskými plány.

Základ zákona, který se zaměří na zvýšení dostupnosti bydlení, rozšíření nájemního bydlení i na pomoc v bytové nouzi, by chtěli mít Bartoš s ministrem práce a sociální věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) hotov do konce roku. Příští rok mají normu předložit vládě, v dalším roce je ambicí zákon prosadit v parlamentu. "Doufám, že se nám ji podaří naplnit," uvedl Bartoš.

Shoda panuje podle ministra na hlavních pilířích zákona, mezi které patří vytvoření kontaktních míst pro získání a udržení bydlení nebo systém garancí pro pronajímatele bytů, aby byli chráněni před ztrátou nájemců platit nájem. Bartoš chce rovněž dotovat či úvěrově podpořit programy pro sociální bydlení nebo stimulovat výstavbu obecního bydlení.

Jurečka chce nízkopříjmovým lidem zajistit, aby o bydlení nepřišli, případně aby ho dokázali znovu získat. Využít chce operačních programů a dodatečných peněz z Národního plánu obnovy. Cílem podle ministra je, aby lidé měli střechu nad hlavou, aby ji neztráceli a aby dokázali získat zpátky. Podle Bartoše se dají nyní využít peníze z Národního plánu obnovy na revitalizaci brownfieldů, kde mohou vznikat byty.

Iva Kuchyňková jménem iniciativy Za bydlení předala ministrům koncept návrhu řešení, který vychází z praxe. Návrh počítá s kontaktními místy na obecních úřadech pro lidi v bytové nouzi, možností speciální dávku na zaplacení kauce na nájemné. Návrh má rovněž vytvořit systém garantovaného bydlení, díky kterému se obce ani soukromí majitelé bytů nebudou muset bát, že by jim někdo včas neplatil nájem nebo byty ničil.

V Česku je podle statistik zhruba 4,5 milionu domácností, podle Kuchyňkové potřebuje nějakou podporu pro bydlení 1,5 milionu lidí. Podle loňské analýzy iniciativy Za bydlení mělo problémy s bydlením až 600.000 domácností. Z nich až 350.000 vydávalo za byt přes dvě pětiny svého příjmu, až 190.000 hrozila ztráta bydlení a až 60.000 žilo v nevyhovujícím prostředí.