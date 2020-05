Zákon MZ chce opozice většinou probrat mimo legislativní nouzi

Praha - Opoziční strany se shodly na tom, že návrh dočasného zákona ministerstva zdravotnictví pro boj s koronavirem nechtějí projednat ve stavu legislativní nouze, ale v řádném procesu se zkrácenými lhůtami. ČTK to po dnešní schůzce zástupců opozice s vicepremiérem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD) řekl předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Piráti by ale podle šéfa jejich poslanců Jakuba Michálka projednání v legislativní nouzi umožnili, aby nevzniklo přechodné období mezi koncem nouzového stavu 17. května a začátkem účinnosti zákona. Stejně se pro ČTK vyjádřil také předseda hnutí SPD Tomio Okamura.

"Shodli jsme se na tom, že tento návrh budeme chtít projednat nikoli ve stavu legislativní nouze, ale v řádném procesu projednávání, byť zkrátíme lhůty, abychom to stihli třeba v průběhu pěti až šesti týdnů," řekl Jurečka. Pro prodloužení nouzového stavu podle něj není ve Sněmovně příliš vůle. V případě dramatického zhoršení zdravotní situace by ale podle něj dolní komora na mimořádné schůzi mohla nutnost prodloužení stavu nouze posoudit krátce před jeho koncem. Data jsou ale podle Jurečky zatím pozitivní. Ani podle Okamury není vzhledem k epidemiologické situaci potřeba nouzový stav prodlužovat.

Hamáček na twitteru uvedl, že otázka prodloužení stavu nouze zůstala otevřená. "Se zástupci opozice jsme dnes jednali o tom, že vláda zítra projedná 'lex specialis' ke koronakrizi, který se v Parlamentu projedná v řádném režimu, a vnitro navrhne novelizaci krizové legislativy," uvedl také.

"Dohoda je na přípravě zvláštního zákona s omezenou účinností do konce roku, který bude přesněji vymezovat pravomoci ministra zdravotnictví. Nebude projednáván v nouzovém stavu, ale řádným způsobem. Ale tak, aby se to stihlo do konce června. Po skončení pandemie se vyhodnotí, co je potřeba změnit v krizové legislativě a v klidu a na základě širší politické dohody se taková revize připraví," uvedl v reakci pro ČTK předseda ODS Petr Fiala. Podle šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové opozice přesné znění zákona zatím neobdržela a nemůže jej tedy hodnotit, je ale připravena o něm diskutovat.

Obsahem nového zákona o mimořádných opatřeních má být podle Okamury to, že opatření ministerstva budou vydávána s předchozím souhlasem vlády. Explicitně má být v legislativě vyjádřeno, že se opatření mají omezovat na nezbytný rozsah a dobu. SPD v návrhu ale chybí povinnost vlády navrhnout kompenzace a podpůrná opatření pro občany, zaměstnance a podnikatele postižené opatřeními.

Michálek i Okamura podporovali možnost projednání speciálního zákona v legislativní nouzi, aby nevzniklo přechodné období po konci nouzového stavu. V takovém případě by musel stav regulovat na základě svých mimořádných opatření resort zdravotnictví, například by se při takovém postupu podle Michálka povinnost nosit roušky specifikovala jen na určitá místa, například obchody či MHD. "Jako SPD si myslíme, že by si zákon zasluhoval přijmout v nouzovém režimu, protože tady hrozí právní vakuum," uvedl Okamura.

Na schůzce se podle Michálka také projednávala možnost, zda některá opatření s koncem nouzového stavu nemohou skončit, například uzavření některých obchodů. "A řešilo se samozřejmě, že jsou tady rizika vyplývající z toho, že budou otevřené hranice po konci nouzového stavu," řekl ČTK. Podnět k přehodnocení uvolňování opatření v poslední vlně na schůzce podle svých slov dala Pekarová Adamová.

Podle Michálka Hamáček slíbil, že vláda na podzim předloží návrh novely ústavního zákona o bezpečnosti České republiky, který zavede pandemický stav. Podle Jurečky by v něm měly být vymezeny například kompetence k omezování svobody pohybu, shromažďování, přeshraničního styku či podnikání. "Já jsem také zmiňoval to, že je důležité, abychom k debatě přidali i otázku odškodňování," poznamenal.