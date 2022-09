Zakladatel Pink Floyd zrušil koncerty v Polsku po kritice za výroky o Ukrajině

Varšava - Zakládající člen britské hudební skupiny Pink Floyd Roger Waters zrušil své koncerty v Polsku poté, co v zemi vyvolaly kritiku jeho názory na ruskou invazi na Ukrajinu. Informovala o tom dnes agentura AP.

Podle manažera haly Tauron Arena v Krakově, která měla v dubnu hostit dva Watersovy koncerty, se vystoupení britské rockové legendy neuskuteční. Webová stránka k hudebníkovu turné s názvem This Is Not a Drill (Toto není cvičení) rovněž vyřadila ze zveřejněného programu koncerty plánované na 21. a 22. dubna příštího roku.

Waters začátkem září napsal otevřený dopis manželce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, v němž obvinil "extrémní nacionalisty" na Ukrajině, že přivedly zemi "na cestu do této zničující války". Kritizoval také Západ za dodávky zbraní Ukrajině a NATO, že podle něj provokovalo Rusko. Kopíroval tak názory, které o své invazi na Ukrajinu šíří Kreml.

Poláci patří v Evropě k největším podporovatelům Ukrajiny v její obraně proti Rusku. Příští týden mělo krakovské zastupitelstvo hlasovat o tom, zda Waterse v souvislosti s jeho výroky prohlásí za nežádoucí osobu.

Osmasedmdesátiletý protiválečný aktivista Waters, který opustil Pink Floyd v roce 1985, se s oblibou vyjadřuje k politickým záležitostem. Izrael označil za "stát apartheidu", pranýřoval podporovatele brexitu, vyjádřil opovržení nad americkým exprezidentem Donaldem Trumpem a kritizoval "vládnoucí třídu" za uvěznění zakladatele WikiLeaks Juliana Assange, připomíná server Politico.

Velkým zastáncem Ukrajiny ve válce s Ruskem je naopak Watersův někdejší spoluhráč z kapely David Gilmour. Letos v dubnu pod hlavičkou Pink Floyd vydal singl Hey Hey, Rise Up!, jehož výtěžek byl určen na humanitární pomoc Ukrajině.