Ilustrační foto - Kriminalisté obvinili v noci na 8. března 2019 devět lidí v souvislosti se čtvrteční razií na radnici městské části Brno-střed. Budova radnice v Dominikánské ulici (na snímku) je uzavřená i dnes, na dvoře stálo policejní auto. Na bráně přibyla informace, že na podatelnu mohou lidé vyrazit do Měnínské ulice.

Ilustrační foto - Kriminalisté obvinili v noci na 8. března 2019 devět lidí v souvislosti se čtvrteční razií na radnici městské části Brno-střed. Budova radnice v Dominikánské ulici (na snímku) je uzavřená i dnes, na dvoře stálo policejní auto. Na bráně přibyla informace, že na podatelnu mohou lidé vyrazit do Měnínské ulice. ČTK/Tomandl Jan

Brno - Vedení městské části Brno-střed připravuje hloubkovou kontrolu dosud otevřených zakázek investičního odboru. Bude se na ní podílet kontrolní výbor zastupitelstva. Na úterý je svolané mimořádné zasedání výboru. Důvodem je policejní razie na radnici části Brno-střed, která začala ve čtvrtek a dosud neskončila. Policie zkoumá starší zakázky investičního odboru.

"Týká se to minulého volebního období, minulé koalice, kdy ODS byla v opozici," řekl ČTK starosta Vojtěch Mencl (ODS). Doplnil, že řízení odboru investičního a správy bytových domů do vyšetření celé situace převezme tajemník radnice Petr Štika. Dosud jej vedl Petr Liškutin. Podle deníku Právo je Liškutin mezi lidmi, o které se zajímá policie, oficiálně to nikdo nepotvrdil.

"Netuším, v jaké pozici v tuto chvíli kolega je. Každopádně je asi na místě dohoda o nějakém třeba dočasném zařazení na jinou práci," uvedl na Liškutinovu adresu tajemník Štika.

Předsedkyně kontrolního výboru Monika Lukášová Spilková (Piráti) uvedla, že se v pondělí setká se starostou Menclem, v úterý pak mimořádně zasedne výbor. Spilková doufá, že se tak s kolegy dozví více informací o důvodech a okolnostech policejní akce.

"Devadesát devět procent informací máme z médií," uvedla Spilková. Neočekává detaily z policejního vyšetřování, ráda by se ale dozvěděla od starosty alespoň něco oficiálního. Starosta dnes o přesných cílech policejního zásahu hovořit nechtěl, je vázaný mlčenlivostí.

Mencl uvedl, že městská část zastaví jakékoli platby týkající se investičního odboru a spustí hloubkovou kontrolu zakázek. Spilková ČTK potvrdila, že na kontrole se bude podílet i výbor, kterému předsedá. "Zatím jsme neprobírali, co to přesně bude obnášet," uvedla. V pondělí se sejde také rada městské části, ve středu zasedá její zastupitelstvo. Na základě výsledků kontrol je podle Mencla nutné přijmout opatření, aby se situace nemohla opakovat.

Na radnici zasahovali celý čtvrtek kriminalisté, úřad byl zavřený. Zásah pokračuje i dnes. Podle tajemníka skončí asi v nočních hodinách. V sobotu se tedy budou na radnici konat naplánované svatby. V pondělí úřad určitě otevře, řekl ČTK Štika.

V noci na dnešek bylo devět lidí obviněno z účasti na organizované zločinecké skupině, zjednání výhody při zadávání veřejných zakázek a z úplatkářských trestných činů. Pro pět z nich žádá státní zastupitelství vazbu. Podle některých médií je mezi zadrženými také radní Jiří Švachula (ANO), který má na starosti investice.

Mencl očekává, že se brzy sejdou také zástupci koalice na Brně-středu. Koalici tvoří ODS, ANO a KDU-ČSL. "Chceme od ANO vysvětlení a stanovisko k činnosti jejich významného člena," uvedl Mencl.