Zákaz rozdělávání ohňů v parcích a zahradách v Praze platí do odvolání

Praha - Zákaz rozdělávání ohňů v parcích, zahradách a na dalších místech, kde hrozí požár, na území Prahy nově platí do odvolání. ČTK to dnes sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman. Zákaz měl původně platit od pátečního poledne do pondělních 20:00. Opatření upravilo vedení Prahy kvůli výstraze před nebezpečím požáru, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Praha zakázala na svém území rozdělávání ohně, kouření a používání zábavní pyrotechniky na rizikových místech, jako jsou lesoparky, parky nebo zahrady. Místy zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, kde se zákaz uplatňuje, jsou také sklady sena a slámy a pole, jejichž porost by se mohl vznítit. Nařízení platí nejen přímo v nich, ale i do 50 metrů od jejich okrajů.

Zakázáno je zde také používat létající přání, pochodně nebo lampiony a odhazovat hořící nebo doutnající předměty. Povoleny nejsou jízdy parních lokomotiv a braní vody z požárních nádrží k jinému účelu než hašení. Kouřit je zde možné elektronické cigarety.

Výstrahu ČHMÚ vydal kvůli očekávanému počasí bez srážek a s teplotami nad 30 stupňů Celsia.