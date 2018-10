Chotěšov (Plzeňsko) - V základní škole v Chotěšově na Plzeňsku vystříkal žák třídu zatím neurčenou látkou. Deseti z 13 žáků se udělalo špatně a záchranáři je odvezli na vyšetření do plzeňské fakultní nemocnice. Na místě je speciální laboratoř hasičů. Žádné z dětí není ohroženo na životě, řekl ČTK mluvčí krajských záchranářů Martin Brejcha.

"Došlo k rozptýlení směsi dvou kosmetických přípravků. Zasahuje naše laboratoř z Třemošné, která převzala oba flakonky neznámé látky," řekl mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Analyzují je na místě a provedou detailní průzkum.

"Děti dělaly o přestávce nějaký pokus se čpavkem. A protože to tam smrdělo, tak to vystříkaly nějakou voňavkou. Jestli pak došlo k nějaké reakci, to nevím," řekl ČTK zdroj obeznámený s případem.

Podle pracovnice obecního úřadu se ve škole, kterou spravuje obec, dál učí a bude fungovat v běžném provozu.

Dvě děti odvezly sanitky na vyšetření na urgentní příjem do fakultní nemocnice na Lochotín, dvě na ARO na Bory a šest na dětskou kliniku na Lochotín. "Zbylé tři děti si odvedli domů rodiče," uvedl Brejcha. U školy je pět vozidel záchranky, hasiči i policie.