Zajíček si užil premiérovu nulu v extralize a těšily ho hlavně důležité body

Litvínov (Mostecko) - První čisté konto si ve 40. utkání v extraligové kariéře vychutnal litvínovský brankář Šimon Zajíček. V důležitém duelu v boji o předkolo play off, ale i o únik hrozbě baráže přispěl k výhře nad hokejisty Českých Budějovic 1:0 po samostatných nájezdech. Jednadvacetiletý rodák z Frýdlantu a odchovanec Liberce si cenil důležitých bodů a nula navrch jej potěšila.

"Jsem rád, že po těch čtyřech letech, nebo jak je to dlouho, se to konečně povedlo. Takže super, ale pro mě je důležitější, že se vyhrálo. Nula je pěkný bonus k tomu. Byla asi zasloužená, ale hlavně týmová. Podíl na ní máme všichni," řekl Zajíček novinářům.

Celkem si v utkání připsal 31 úspěšných zákroků a v nájezdech inkasoval ze šesti pouze při jediném. V páté sérii na něj vyzrál zakončením jednoruč do bekhendu po vzoru Petera Forsberga Lukáš Pech. "Udělal to hezky. Bohužel. Mohl jsem to mít celé čisté, ale nemám. Pak se otočilo ke mně," podotkl hrdina utkání.

Poté, co kanadský útočník Giorgio Estephan i podruhé v rozstřelu uspěl, už Pecha vychytal. Po prvním zásahu ještě padající puk efektně lapil ze vzduchu. "Viděl jsem, že padá. Nevím, jestli do brány, ale radši jsem tam skočil, kdyby náhodou," prohlásil.

V Litvínově i v nejvyšší soutěži působí Zajíček čtvrtou sezonu. A v té současné dostává velký prostor. Ve 24 utkáních si drží průměr 2,61 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 91,3 procenta.

"Byl jsem připravený asi jako na každý zápas. Snažil jsem se soustředit na první střelu. I když v první třetině jsem měl tak dva zákroky a nebyl jsem tak v zápase, tak ve druhé jsem se do toho dostal, protože Budějovice začaly fakt hodně střílet. Nějakou situací se to zlomilo, něco mi tam cvaklo a od té doby jsem se cítil parádně. Jsem rád, jak to dopadlo," podotkl Zajíček.

Stejně jako jeho protějšek Dominik Hrachovina musel v prodloužení pokrýt několik nebezpečných situací. "Naštěstí jsem to nějak zvládnul, měl jsem i štěstí a kluci výborně bránili. Jsou to týmové body," podotkl.

Litvínov se díky výhře dostal v boji o předkolo play off na 12. místo o skóre právě před Motor. "Budějovice jsou kolem nás, takže jsou to hodně důležité body. Škoda, že nebyly tři, ale výhra za dva se počítá," uvedl Zajíček.

Schoval si i puk z utkání, v kterém vychytal první čisté konto. "Vzal jsem si ho, snad mi ho schovali," řekl Zajíček, jehož čeká příspěvek do týmové kasy. "Přijdu o dost. Vychutnají si mě, je to práce Godliče (Denise Godly). Nechá mi to slíznout," smál se Zajíček.

Dostává teď v brance přednost právě před Godlou a třetím gólmanem je v Litvínově opět Matej Tomek, který si při působení v dresu Vervy na konci října zlomil klíční kost. Pak se vrátil z hostování do Komety a teď je opět na severu Čech.

"Fungujeme dobře. Všichni se podporujeme, když chytá jeden, ostatní dva mu přejí. Jsem rád, že dostávám prostor, snažím se to vracet trenérům a klukům. Sebevědomí je pořád stejné, snažím se být pokorný, nebrat si nic z výhry ani prohry. Ze všeho se poučit," konstatoval Zajíček.

S devíti zápasy do konce má Litvínov náskok sedmi bodů před posledním Kladnem, na jehož ledě se představí v pátek. "Určitě to bude hodně důležité. S nimi hrajeme naposledy, bude to šance zase jim odskočit," dodal Zajíček.

jip nkr