Zajíc potřetí za sebou získal titul v Běchovicích, Hrochová poprvé

Praha - Favorizovaní Martin Zajíc a Tereza Hrochová vyhráli závod Běchovice - Praha a získali tituly v silničním běhu na 10 km. Zajícovi se to podařilo potřetí za sebou, Hrochová triumfovala premiérově. V uplynulých dvou letech doběhla vždy druhá za Moirou Stewartovou, která tentokrát na startu nebyla. Absolutními vítězi 127. ročníku se stali Keňané Kennedy Kaptila (28:48) a Glorius Jepkiruiová, jež v traťovém rekordu 32:41 jako první žena pokořila hranici 33 minut.

Třiadvacetiletý Zajíc zvítězil v domácím šampionátu v osobním rekordu 30:06 a triumfem navázal na zlaté medaile ze závodů na 5000 a 10.000 metrů při domácích šampionátech na dráze. O dvanáct sekund porazil Vladimíra Marčíka, který dlouho určoval tempo, třetí skončil trojnásobný šampion Jakub Zemaník.

"Vláďa Marčík to hezky rozběhl, počasí bylo taky super, takže dneska byl den a bylo to fajn," řekl v nahrávce na webu Českého atletického svazu Zajíc. "Začátek byl rozběhnutý rychle, první kilometr za 2:46, ale pak už odjelo auto s Keňanama a já se na hodinky nedíval. V závěru se pak prostě musí udržet solidní tempo," dodal.

Také Hrochová si vylepšila osobní maximum, letošní dráhová mistryně ČR na trati 10.000 metrů potvrdila roli velké favoritky a v oslabené domácí konkurenci zkompletovala medailovou sbírku, protože vedle zmíněných dvou stříbrných medailí ze silničního šampionátu měla dosud ve sbírce i bronz z roku 2019. Její čas 33:39 znamená třetí místo v tabulkách Běchovic, lepším výkonem získaly titul jen předloni Stewartová (33:24) a v roce 2015 Eva Vrabcová (33:27).

"Bolelo to, ale pamatuji si závěr, což se mi stalo poprvé, protože jsem to vždycky měla v mlze..., takže mám radost z pocitu, že to byl moc příjemný závod, i z toho času," řekla Hrochová.

Stříbrnou medaili získala Bára Stýblová, jež je letošní českou vicemistryní i v běhu na 3000 metrů překážek Ziskem bronzu se vrátila na běchovickou trať po mateřské pauze pětatřicetiletá Simona Vrzalová. Vítězka závodu z roku 2016 již v červenci získala stříbro v běhu na 5000 metrů při dráhovém republikovém šampionátu v Táboře.

Závod Běchovice - Praha:

Muži: 1. Zajíc (Univerzita Brno) 30:06, 2. Marčík (Škoda Plzeň) 30:18, 3. Zemaník (SSK Vítkovice) 30:24.

Ženy: 1. Hrochová (Škoda Plzeň) 33:39, 2. Stýblová (Lokomotiva Beroun) 35:12, 3. Vrzalová (SSK Vítkovice) 35:32.