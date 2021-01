Zájemci o očkování měli ráno problém s objednáním do FN Ostrava

Ostrava/Praha - Zájemci o očkování proti covidu-19 se v rezervačním systému se před polednem mohli objednat do Fakultní nemocnice Ostrava. Ráno měli problémy, a nemocnice tak nemohla začít s očkováním lidí nad 80 let. Během dopoledne se ale podařilo problém odstranit. ČTK to řekla mluvčí nemocnice Petra Petlachová. Komplikace byly i v pražské Fakultní nemocnici Motol, kde dnes dočasně byly zdravotníkům nedostupné údaje o rezervacích, sdělila ČTK Ludmila Šimáčková z odboru komunikace motolské nemocnice. Problémy měli od pátku i v Liberci.

Podle Petlachové se jen během prvních deseti minut, kdy se možnost rezervací podařilo ve FN Ostrava obnovit, objednalo na neděli 20 zájemců. Nemocnice je denně schopna naočkovat 300 lidí, s aplikací vakcíny začne v neděli v 07:00. Ve zdravotnickém zařízení bude očkovat denně do 19:00, a to v budově polikliniky na Oddělení pracovního a preventivního lékařství.

V Motole podle Šimáčkové trvaly problémy se systémem asi hodinu. "Pravděpodobně to bylo způsobeno přetížením systému, nyní už však vše funguje a očkuje se. Fronty se netvoří," řekla dopoledne.

Problémy přihlásit se do systému má od pátku i liberecká nemocnice. "V pátek jsme to zkoušeli celý den, systém ale padal a podařilo se nám zveřejnit jen tři termíny. Navíc klienti se na ně neuměli přihlásit, protože když to měli potvrdit, tak jim to vždy spadlo, uvedl mluvčí nemocnice Václav Řičář. Stejné zkušenosti měla i nemocnice. "Odezva systému je bohužel pomalejší, když klikneme, tak to pár minut trvá než nastane nějaká odezva," uvedl Řičář.

V Česku se v pátek v 08:00 spustil rezervační systém pro očkování. První den spuštění Centrálního rezervačního systému k očkování proti covidu-19 se do něj zaregistrovalo 116.994 seniorů. Z toho 9800 lidí starších 80 let si rezervovalo termín. Dnes se k 08:00 registrovalo dalších zhruba 800 seniorů, 120 z nich má i rezervovaný termín očkování. Spuštění registračního systému na očkování proti koronaviru pro lidi nad 80 let v pátek provázel velký zájem, ale i technické problémy.

První dostupné kapacity se v pátek vyčerpaly asi za hodinu, rychle zmizely i další přidané časy během odpoledne, další termíny pro zaregistrované se mají objevit v dalších dnech. Start se neobešel bez komplikací - zpožďovaly se autorizační textové zprávy, systém byl chvílemi nedostupný, přetížená byla i telefonní linka 1221. Seniorů nad 80 let v Česku žije zhruba 441.000, většina z nich doma.

V Moravskoslezském kraji už bylo minulý týden naočkováno 3500 lidí, především zdravotníků z nemocnic, a tento týden skončí vakcinace dalších 5850 lidí, rovněž hlavně zdravotníků. Očkováni byli vakcínou od firem Pfizer a BioNTech. Kraj ve středu obdržel také vakcínu od firmy Moderna, kterou rozesílal výhradně do domovů seniorů a sociálních zařízení. Mají být využity do konce příštího týdne.

Očkování seniorů starší 80 let má začít v Libereckém kraji po tomto víkendu, k dispozici pro ně pro příští týden by mělo být jen zhruba 460 vakcín. Seniorů starších 80 let v kraji podle statistik žije zhruba 17.000.