České Budějovice - Žofínský prales využívají v poslední době pro řadu výzkumů vědci. Pětadvacetihektarová lokalita v Novohradských horách na Českokrumlovsku má řadu unikátních aspektů. Jeden z výzkumů například ukázal, že padlé dřevo v Žofínském pralese tlí výrazně rychleji než v jiných českých pralesích. Napomáhají tomu specifické přírodní podmínky. ČTK to řekl Petr Lepší z CHKO Blanský les, která o území na Žofíně pečuje.

"Tlení dřeva ovlivňuje několik faktorů. Jedná se například o nadmořskou výšku nebo vlhkost. A kombinace těchto podmínek jsou v Žofínském pralese nejlepší," řekl. Dodal, že například jedle tam zetlí za 53 let. V pralesech v Beskydech to trvá 86 let a na šumavském Boubíně 91 let. Ukázal to jeden z vědeckých projektů.

Lepší dodal, že velký zájem o výzkum Žofínského pralesa způsobuje to, že ne všichni vědci se do této lokality hned dostanou. "Některé jsme proto letos museli odmítnout a přesunuli je až na příští rok," uvedl.

Rezervace Žofínský prales, která vznikla před 180 lety, patří mezi nejstarší rezervace v Evropě. Podle Lepšího je to výborná studijní plocha lesních procesů. V největší míře tam roste buk, smrk a jedle. V roce 1975 při poryvu větru spadla 51 metrů vysoká jedle, jejíž stáří botanici spočítali na 425 let. V Žofínském pralese mimo jiné roste také řada vzácných druhů hub.

Chráněná plocha je oplocena a veřejnost tam nesmí vstupovat. Přesto se tam lidé pokoušejí dostat. Vzhledem k malému pohybu se zde však daří zvěři. Lepší uvedl, že se v pralese mimo jiné vyskytuje i rys ostrovid.