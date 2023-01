Zájem o volby z auta byl výrazně vyšší než v 1. kole, volilo zhruba 650 lidí

Praha - Zájem o hlasování v druhém kole prezidentských voleb ze strany voličů v izolaci kvůli nemoci covid-19 byl dnes na většině drive-in stanovišť vyšší než při prvním kole před dvěma týdny. Celkem svůj hlas odevzdalo zhruba 650 voličů. Je to přibližně třetina z 1900 lidí, kteří měli podle dat ministerstva zdravotnictví v uplynulých sedmi dnech pozitivní test na covid-19. V prvním kole volilo 354 lidí z 2300 možných.

Stanoviště byla po jednom v každém okrese a pět jich bylo v Praze, otevřená byla od 8:00 do 17:00. Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) vedlo vládu k organizaci voleb z auta možné riziko vyššího počtu nakažených. "Představa, že třeba 20.000 lidí nemůže volit, výsledek bude velmi těsný a na základě toho, že někdo byl omezen a nemohl volit, budou volby napadány, na základě toho jsme šli do toho," řekl novinářům. Připomněl, že s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem (TOP 09) chystá možnost, aby mohli lidé volit v izolace s různým typem infekčních chorob, nikoliv pouze s covidem-19.

V Olomouckém kraji odvolilo na pěti speciálních stanovištích 28 lidí, což je čtyřnásobek proti prvnímu kolu. "V Olomouci to bylo 14 lidí, naproti tomu v Jeseníku, kam museli zástupci komise absolvovat z Olomouce dvouhodinovou cestu, nepřišel nikdo," řekla ČTK Hana Kamasová z olomouckého krajského úřadu.

Na Vysočině byla ve srovnání s prvním kolem účast trojnásobná, dorazilo 21 lidí. V Pelhřimově hlasovalo deset lidí, v Jihlavě čtyři a ve Žďáru nad Sázavou sedm. V Třebíči a Havlíčkově Brodě nikdo nehlasoval.

Také v Libereckém kraji byl zájem výrazně vyšší než před dvěma týdny. Odvolilo 45 lidí, nejvíc v Liberci, kam dorazilo 23 voličů. V Jablonci využilo drive-in stanoviště 17 hlasujících, tři volili v České Lípě a dva v Semilech. "V prvním kole dorazilo na drive-in stanoviště jen pět voličů, tři do Liberce a dva hlasovali v Jablonci, dalších devět voličů požádalo o zvláštní přenosnou schránku," řekla dnes ČTK Pavlína Kroupová z Krajského úřadu v Liberci. Pro druhé kolo zatím podle ní o přenosnou schránku požádali tři voliči s koronavirem. "Lhůta ale končí až ve čtvrtek ve 20:00," dodala.

V Moravskoslezském kraji vhodilo svůj hlas z auta do urny 66 voličů, v prvním kole jich bylo 20. Nejvíce, 28, jich hlasovalo v Ostravě, 14 voličů evidovali ve Frýdku-Místku, deset v Karviné, osm v Novém Jičíně, pět v Opavě a jednoho v Bruntále. Komise krajského úřadu bude jejich hlasy sčítat po uzavření volebních místností v sobotu 28. ledna.

Na pražských drive-in stanovištích odhlasovalo celkem 205 voličů. Největší počet voličů, což je 68, navštívilo Letnou. Dále hlasovalo 45 lidí v Písnici, 37 v Satalicích, 32 v Dubči a 23 voličů ve Stodůlkách.

V Pardubickém kraji hlasovalo z auta celkem 16 lidí. Deset z nich využilo volební místo za pardubickou hokejovou halou, po třech hlasovalo v Chrudimi a Ústí nad Orlicí, žádný ve Svitavách. V Hradci Králové odvolilo z auta devět lidí. V Jičíně to byli čtyři lidé, v prvním kole takto v Jičíně odevzdal hlas jeden volič.

Na jihu Moravy využilo drive-in stanoviště 68 lidí, uvedla mluvčí krajského úřadu Alena Knotková. Doplnila, že nejvíce hlasů odevzdali lidé v Brně, a to 41, celkem 16 hlasů na Brněnsku, osm v Hodoníně, dva ve Znojmě a jeden ve Vyškově.

Na jihu Čech dorazilo 35 voličů. Nejvíce jich bylo v Českých Budějovicích, kde svůj hlas na drive-in stanovištích odevzdalo 15 voličů. Novináře o tom informovala Hana Brožková z kanceláře jihočeského hejtmana. Zájem v Jihočeském kraji byl vyšší než v prvním kole, kdy dorazily jen jednotky voličů.

V Ústeckém kraji odvolilo z auta 20 lidí, o pět více než v prvním kole. Také v Plzeňském kraji byl zájem vyšší. Krajský úřad odpoledne evidoval 23 voličů, před dvěma týdny jich bylo 16. V Karlovarském kraji odevzdalo hlas devět voličů. Na Karlovarsku hlasovalo pět lidí, na Chebsku tři a v sokolovském okrese jeden.

Pokud voliči s koronavirem na drive-in stanoviště nedorazí, mohou hlasovat doma do speciálních přenosných volebních schránek, pokud o to požádají nejpozději ve čtvrtek do 20:00 krajské úřady či pražský magistrát. Tuto možnost budou mít v pátek a v sobotu podobně jako běžní voliči.

