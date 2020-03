Zájem o vlaky je na minimu, Leo Express má ztrátu desítky milionů

Praha - Zájem o cestování vlaky a autobusy je na minimu, což způsobuje dopravcům vysoké ztráty. Například společnost Leo Express zaznamenala během současné koronavirové krize ztráty několika desítek milionů korun. Škody se navíc budou podle firmy dále prohlubovat. Nízký počet cestujících potvrdili i další dopravci, prodlouží proto omezení svého provozu do dalších týdnů. Vyplývá to z informací dopravců.

"Ztráty vlakových a autobusových dopravců se budou počítat v řádech miliard korun. Leo Express ji prozatím vyčíslil na desítky milionů korun a vzhledem k nízké poptávce způsobené současnou krizí a opatřeními vlády toto číslo narůstá každý den," uvedl mluvčí Leo Expressu Emil Sedlařík. Dopravce už dříve upozornil, že bez pomoci státu bude mít současná situace dopady na dopravu i po krizi, například na snížení počtu spojů či zdražení jízdného.

Firma od minulého týdne stáhla z provozu 75 procent spojů. Opatření potrvá minimálně do 7. dubna. Dopravce tak nyní provozuje pouze čtyři vlakové spoje denně, dva na trase Praha-Bohumín a další dva Praha-Staré Město na Moravě a několik lokálních spojů na Pardubicku. Na nich Leo Express rozdává cestujícím zdarma ochranné roušky, dalších 5000 daroval státu pro nemocnice a záchranné služby.

Nízký počet cestujících registrují i další dopravci. České dráhy zrušily své expresní linky, zastavily pendolina, railjety i dálkové vlaky IC a několik rychlíkových linek. Dopravu omezují také v regionech. Podle státního dopravce jezdila na většině zrušených spojů až desetina původního počtu pasažérů. Omezení drah potrvá minimálně do začátku dubna.

Podle RegioJetu jezdí nyní vlaky či autobusy pouze ti, kteří nevyhnutelně musí. RegioJet minimálně do 5. dubna stáhl z provozu svých komerčních linek asi 40 procent spojů. Vlaky dopravce koncentruje zejména do časů ranní a odpolední špičky, v nichž spoje jezdí v každém směru. Společnost je také připravena v případě potřeby nasadit do provozu posilové spoje, i proto, aby cestující měli mezi sebou dostatečný odstup.

Arriva jezdí v některých krajích a městech podle prázdninových jízdních řádů, oslabování provozu navíc může pokračovat podle objednávek regionů. Společnost také kvůli minimálnímu zájmu cestujících o delší vzdálenosti omezila nebo zastavila své komerční a nedotované linky. Jde například o expresní spojení Teplic s Prahou nebo Olomouce a Přerova s Brnem. Mimo provoz jsou teď i některé dálkové linky z hlavního města ve směru na jih Čech nebo do horských středisek.