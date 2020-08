Zájem o úvěry i smlouvy u stavebních spořitelen roste

Praha - Stavební spořitelny poskytly letos do konce července úvěry za zhruba 37 miliard korun, tedy meziročně o 31 procent více. Zároveň zaznamenaly i růst zájmu o nové smlouvy, když jich uzavřely zhruba 296.000. To je meziročně o sedm procent více. Vyplývá to z údajů všech pěti stavebních spořitelen, které má ČTK k dispozici.

Za celý loňský rok stavební spořitelny podle výroční zprávy Asociace českých stavebních spořitelen poskytly úvěry za 47,8 miliardy korun. Tedy meziročně o 29 procent méně. Naopak zájem o nové smlouvy o stavebním spoření loni stoupl o 12 procent na zhruba 546.000.

Stavební spořitelny poskytují úvěry ze svých zdrojů, tedy z vkladů klientů, kteří si spoří. Naopak hypoteční banky si na úvěr, který pak poskytnou klientovi, většinou půjčují. Úrokové sazby závisejí na délce doby fixace a ceně peněz na mezibankovním trhu.

Objem poskytnutých úvěrů leden-červenec 2020:

spořitelna úvěry objem (v mil. Kč) meziroční změna (v pct) celkem smluv (v tis.) ČMSS 13.166 13 1305 SSČS 7043 51 567 Modrá pyramida 10.075 87 534 Raiffeisen stavební spořitelna 5887 7 580 MONETA Stavební spořitelna* 781 -22 375 CELKEM 36.952 31 3361

Počet poskytnutých úvěrů a nově uzavřených smluv leden-červenec 2020:

pořitelna Nové smlouvy 2020 Cílová částka 2020 (v mil. Kč) Nové smlouvy 2019 Cílová částka 2019 (v mil. Kč) Počet poskytnutých úvěrů 2020 Počet poskytnutých úvěrů 2019 ČMSS 103.789 36.724 100.037 34.256 9407 11.404 SSČS 53.798 17.012 64.832 18.690 10.263 7855 Modrá pyramida 52.913 23.886 48.437 15.544 6279 5343 Raiffeisen stavební spořitelna 49.060 36.708 41.032 38.245 4598 5492 MONETA Stavební spořitelna* 36.825 12.892 21.499 6932 1489 2023 CELKEM 296.385 127.222 275.837 113.667 32.036 32.117

* Dříve Wüstenrot - stavební spořitelna. Spořitelna se přejmenovala 4. července 2020

Zdroj: Stavební spořitelny

sos mha