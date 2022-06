Zájem o službu v armádě je od zahájení války na Ukrajině vyšší

Strašice (Rokycansko) - Výrazně vyšší zájem o službu v české armádě od zahájení války na Ukrajině potvrdily dnes armádní špičky na Dnu pozemního vojska - Bahna 2022. Několikanásobně víc lidí než v běžných letech se hlásí do aktivních záloh. Do bývalého vojenského újezdu Brdy u Strašic se dnes přišlo podívat na bojovou techniku a výcvik přes 50.000 lidí. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) ČTK řekla, že ČR bude nadále pomáhat Ukrajině, například různými formami výcviků i posíláním vojenského materiálu.

Dodala, že v žádném případě kvůli tomu není a nebude ohrožena obranyschopnost ČR. "Děláme neustále revize, co máme v našich skladových zásobách a co bychom eventuálně ještě mohli poskytovat. Zároveň se do České republiky dostávají ještě nějaké další dodávky, které jsme se snažili vyjednávat prakticky ihned po vypuknutí válečného konfliktu. A od toho je také odvozené, jaká bude moci být ta naše další pomoc Ukrajině," uvedla. Konkrétní dodávky nechtěla uvést, stejně jako v minulých dnech.

Ministryně potvrdila, že je od zahájení konfliktu výrazně vyšší zájem o službu v armádě. "Chtěla bych za to všem moc poděkovat. Trochu si vyčítáme, že nejsme schopni všechny ty lidi 'prohnat' Vyškovem (vojenskou školou) a zdravotnickými zařízeními, aby mohli být odvedeni do aktivních záloh, protože kapacity v těchto našich armádních zařízeních nebyly připravené na to, abychom to zvládli třeba během dvou měsíců," uvedla. Podle ní má Vyškov ještě volné kapacity, ale problémem jsou zdravotníci a lékaři ve vojenských zdravotnických zařízeních. Resort pracuje na rozšíření jejich kapacit, což ale zpozdila pandemie koronaviru. Ředitelé vojenských nemocnic teď vědí, že prioritou je rekrutování vojáků, řekla.

Černochová je spokojená, že armáda má navýšený rozpočet na nábory, a to jak příslušníků aktivních záloh, tak profesionálních vojáků. "Chceme využít toho, že se zájem o službu v armádě zvětšil, a chceme tuto možnost využít tak, abychom stihli do roku 2030 naplnit naše náborové cíle," řekla. Armáda by za osm let chtěla mít 30.000 vojáků z povolání, dnes je jich mezi 27.000 až 28.000, a 10.000 příslušníků aktivních záloh. "Máme co dohánět, zejména u záloh toho máme ještě hodně před sebou," uvedla ministryně.

Rozpočet na nábory musel resort navýšit, protože výcvik jednoho vojáka včetně vybavení stojí kolem jednoho milionu Kč. "Teď tam finance máme a nábor intenzivně probíhá, ale jeho první výsledky uvidíme někdy na podzim," řekla Černochová. Ministerstvo přemýšlí také o nějakém dobrovolné výcviku středoškoláků - v poskytování první pomoci, orientaci v terénu, topografii a dalším. "Nebojím se používat slovo 'branná výchova', ale moderní, bez ideologických kontextů, které byly v minulém režimu," dodala.

Podle ní resort pracuje i na tzv. virtuálním náborovém centru, kde budou mít zájemci všechny informace pohromadě, což zajistí také rychlou reakci krajských vojenských velitelství. Když mladí dřív neměli informace pod jednou střechou v moderní formě, tak to třeba po několika marných pokusech vzdali; nechceme o možné rekruty přicházet, řekla.

"Lidé chtějí pomáhat, roli hraje i sounáležitost s ČR, Evropou, se západním způsobem života," řekla Černochová. Je potěšená, že spousta těch, kteří dříve neměli kladný vztah ke zbraním, přístup přehodnocuje. "Je to vidět i na Bahnech. Vidím tady víc mladých než v minulých letech, což je dobře. Je to tedy také skvělá náborová akce pro armádu," uvedla.

Ministryně doufá, že se už příští rok budou ne Bahnech "prohánět" nové bojové tanky Leopard. "Dělám pro to všechno," dodala. Celkem se dnes představilo 250 kusů techniky, 600 vojenských profesionálů a 200 členů klubů vojenské historie. "Veřejnosti chceme (na Bahnech) sdělovat, co a jak děláme, kam jdou daně poplatníků. Aby viděli, že slouží skutečně k jejich bezpečnosti a zajištění obrany ČR," uvedl zástupce náčelníka generálního štábu Miroslav Hlaváč. Podle něj je to pro pozemní síly největší akce pro veřejnost.

"Od zahájení agrese Ruska zájem o vstup do armády, do aktivních záloh i na dobrovolná cvičení enormně vrostl," řekl Hlaváč. Armáda přijímá organizační opatření, aby nábory nezdržovala administrativou. Celý proces včetně lékařských prohlídek trvá dva měsíce. Sítem zdravotních prohlídek projde 30 procent zájemců, což je podle Hlaváče velmi dobré. Nejvíce chybí IT specialisté, informační operace, řidiči i vojáci do bojových jednotek.

Podle velitele pozemních sil Ladislava Junga dnes lidé viděli dynamické i statické ukázky a téměř veškerou techniku, kterou má armáda aktuálně ve výzbroji. "Místo předvádění taktiky do větší hloubky jsme zvolili prezentaci jednotek přímo před věží, interakce s diváky je větší. Bahna jsou pro nás normální výcvik, udržujeme a zvyšujeme tady schopnosti našich jednotek" uvedl. Podle Junga je motivace vojáků i uchazečů o službu daleko větší v době hrozby války, než když je mír. Bahna podle něj hodně pomáhají náboru nových sil. "Potřebujeme personál rotovat. Není možné žít pouze z toho, co jsme nabrali před 20 lety, Musíme nábory zesílit," dodal. Náborová střediska v krajích budou posilována.