Zájem o platební terminály zdarma stoupl. Nově je mohou žádat e-shopy

Po rozvolnění mimořádných opatření stoupl zájem o platební terminály zdarma. Díky projektu „Česko platí kartou“ je využívá už víc než 2600 drobných obchodníků a živnostníků. Program byl prodloužen do konce roku a o terminál zdarma mohou nově požádat také provozovatelé e-shopů.

Nejvíc terminálů zdarma (26 procent) se nachází v gastronomických provozech (restaurace, kavárny). Pětina žadatelů o terminál podniká ve službách, kam spadají hlavně kosmetické salóny (12 procent), ale i fitness centra, autoservisy a opravny. Na pomyslné čtvrté příčce se umístily specializované prodejny (16 procent) a na páté majitelé obchodů s potravinami včetně pekáren a stánkového prodeje (14 procent).

„Jako technologicky orientovaná země velmi využíváme bezkontaktní platby. Více než miliardu transakcí hradíme platebními kartami, z toho 853 milionů transakcí bylo bezkontaktních, v tom jsme na prvním místě v Evropě,“ konstatuje náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou strategii a podnikatelské prostředí Silvana Jirotková. „Za tři roky by tak v České republice mělo být o 30 tisíc terminálů více. Do projektu Česko platí kartou, chceme zakomponovat přibližně deset tisíc malých a středních podnikatelů a živnostníků. Díky němu si mohou podnikatelé terminál na jeden rok bezplatně zapůjčit. Pokud by jim nevyhovoval, mohou ho samozřejmě vrátit,“ dodává náměstkyně.

Obchodníci, kteří splní podmínky programu, si mohou až do konce roku o terminál zdarma požádat na webu www.ceskoplatikartou.cz. Program je nově dostupný také pro obchodníky z oblasti e-commerce. „V období mimořádných opatření výrazně stouply nákupy v internetových obchodech a mnoho majitelů kamenných provozoven najednou potřebovalo rozšířit své prodejní aktivity i do online prostředí. Podle dat společnosti Mastercard a informací od obchodníků popularita bezkontaktních plateb kartou roste nejen v kamenných obchodech, ale karty se stávají primárním platebním nástrojem také v e-shopech. Podle největších českých e-shopů osm z deseti nakupujících na internetu aktuálně upřednostňuje platbu kartou před jinými způsoby plateb, například před dobírkou. Otevření programu i pro obchodníky z oblasti e-commerce je tedy dalším logickým krokem,“ říká generální ředitel Mastercard pro Českou republiku a Slovensko Michal Čarný.

Cílem programu Česko platí kartou je umožnit malým obchodníkům a živnostníkům vyzkoušet si terminál po dobu jednoho roku bez jakýchkoliv pořizovacích nákladů a poplatků. Program je výsledkem spolupráce karetních společností Mastercard a Visa a poskytovatelů terminálů, konkrétně ČSOB, Solitea Pay, A3 Soft a Worldline Czech Republic, provozující síť KB SmartPay. Kromě ministerstva průmyslu a obchodu program podporují také Asociace malých a středních podniků a živnostníků, Svaz obchodu a cestovního ruchu a Svaz průmyslu a dopravy a Asociace českého tradičního obchodu.