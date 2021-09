Zájem o očkování proti covidu je nyní proti červenci asi pětinový

Praha - Počet podaných dávek vakcíny proti covidu-19 týdně klesl od poloviny července nyní na méně než pětinu. Vyplývá to z dat o očkování, která publikuje ministerstvo zdravotnictví. Menší zájem mají senioři i děti do 18 let. Stále je ale více než 300.000 registrovaných, kteří na očkování čekají. Zhruba třetina z nich je přihlášená k očkování k praktickým lékařům. Na začátku července na první dávku čekalo téměř 560.000 lidí. Celkově bylo podáno 11,6 milionu dávek a ukončené očkování má 5,8 milionu lidí.

Maximální rychlost očkování byla v Česku v červnu, kdy bylo za týden podáno přes 680.000 dávek. V polovině července to bylo stále přes 500.000 dávek, na začátku srpna kolem 300.000 a na konci 200.000 dávek. V týdnu na přelomu srpna a září bylo podáno přes 139.000 dávek a za uplynulý týden 90.000 dávek. Z více než 60 procent jsou to druhé dávky.

S klesajícím zájmem se postupně také zavírají velká očkovací centra, která jsou mimo zdravotnická zařízení. Dnes odpoledne zdravotníci podají poslední vakcíny v největším z nich, Národním očkovacím centru v pražské hale O2 Universum. Od začátku května dosud tam bylo podáno přes 680.000 dávek. V Praze, kde je proočkovanost po Vysočině a Středočeském kraji třetí nejvyšší, se kapacita sníží ze zhruba 65.000 očkování týdně na asi 13.500. Ve většina center se očkuje už v některých dnech i bez předchozí registrace, do října zůstanou i ta pro neregistrované v obchodních centrech a na nádražích.

Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) stále není očkováno více než 435.000 seniorů nad 60 let. Dosud si nechalo vakcínu aplikovat 80 procent populace v tomto věku a nových zájemců už výrazně ubývá. V polovině července tvořily jim podané dávky skoro pětinu ze všech aplikovaných, od konce srpna už je to jen desetina.

Odborníci za rizikové pro šíření viru považují zejména obce, kde je proočkovanost seniorů nejnižší. Jsou zejména v pohraničních regionech, ze kterých jsou očkovací místa obtížně dostupná, častěji na Moravě a ve Slezsku. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) tento týden uvedl, že svou roli by nyní měli sehrát jejich praktičtí lékaři, které za očkování seniorů více platí i zdravotní pojišťovny. Ti podali už 1,3 milionu dávek. Do regionů zajíždí také asi 40 terénních očkovacích týmů.

Na začátku července se mohla začít očkovat i nejmladší věková kategorie, pro kterou je vakcína zatím schválená, tedy děti ve věku 12 až 15 let. Během letních prázdnin zájem rostl, na konci srpna dostali lidé do 18 let čtvrtinu podaných dávek. Celkově je očkováno přes 139.000 nejmladších ve věku 12 až 15 let, což je asi 30 procent. Z lidí ve věku 16 až 29 let vakcínu dostalo 745.000, tedy asi polovina. Motivací pro žáky druhých stupňů základních a středních škol bylo i to, že se nemuseli na začátku školního roku testovat.

Počty podaných dávek očkování proti covidu-19 po týdnech:

Datum: Počet podaných dávek za poslední týden: Z toho druhých dávek: Z toho seniorům nad 60 let: Z toho dětem do 18 let: Čekajících registrovaných k očkování: 9. září 90.157 55.797 (61 %) 9373 (10 %) 21.441 (24 %) 327.559 2. září 139.509 96.408 (69 %) 13.715 (9,8 %) 37.919 (27 %) 335.263 26. srpna 231.299 178.117 (77 %) 23.882 (10 %) 52.288 (23 %) 344.824 19. srpna 241.330 186.913 (77 %) 25.832 (11 %) 51.292 (21 %) 352.964* 12. srpna 299.684 226.717 (76 %) 20.941 (6,9 %) 54.340 (18 %) - 5. srpna 319.273 212.572 (67 %) 22.936 (7,2 %) 47.477 (15 %) - 29. července 393.830 268.413 (68 %) 30.612 (7,8 %) 42.150 (11 %) - 22. července 508.143 372.833 (73 %) 62.536 (12 %) 36.886 (7,3 %) - 15. července 542.388 388.086 (72 %) 82.240 (19 %) 31.186 (5,7 %) - 8. července 442.938 336.649 (76 %) 72.271 (16 %) 16.947 (3,8 %) 558. 746**

zdroj: data o očkování - MZČR

*číslo z 20. srpna, **z 9. července