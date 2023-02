Zájem o lyžování snížil déšť a vítr, sněhu na sjezdovkách je ale dost

Praha - Víkendovou návštěvnost lyžařských areálů v Česku poznamenaly déšť a vítr, lidí podle provozovatelů přijíždělo méně než obvykle. Výrazně ubylo sněhu v běžeckých stopách a někde roztál úplně, na sjezdovkách ale díky technickému zasněžování zůstává sněhu dostatek. Zjistila to ČTK.

V Krkonoších i Orlických horách funguje většina sjezdových tratí a zásoby sněhu jsou dostatečné, takže by se provoz neměl měnit ani v příštím týdnu. Třeba v krkonošském SkiResortu Černá hora - Pec je otevřeno v několika střediscích zhruba 45 kilometrů sjezdovek, na svazích leží 30 až 80 centimetrů sněhu. Za víkend přijelo kolem 7000 návštěvníků, což je s ohledem na nepříznivé počasí dost, řekl ČTK výkonný ředitel SkiResortu Jakub Janda. "Za běžných podmínek by to byl spíše průměr," dodal.

V krkonošské Rokytnici nad Jizerou bylo v pátek 800 lidí, v sobotu 700. "Do pátku byla denní návštěvnost kolem 2500 lidí, od pátku prší. Museli jsme zavřít červenou a černou sjezdovku, lyžování tam bylo nebezpečné," uvedl ředitel skiareálu Vít Pražák.

Přes čtyři kilometry sjezdovek nabízí středisko Říčky v Orlických horách. "Do čtvrtka byla návštěvnost dobrá, v pátek se začalo počasí otáčet a víkend propršel. Sněhu je dostatek, i když vrstva o něco klesla," podotkl vedoucí střediska Petr Kánský. Omezení provozu ale nepředpokládá. Téměř nulová návštěvnost byla v sobotu v areálech Severák, Tanvaldský Špičák a Bedřichov v Jizerských horách.

V Krušných horách se dál lyžuje na Klínovci, Plešivci, Bublavě i v Potůčkách. Na Klínovci sice už kvůli dešti a vysokým teplotám uzavřeli některé sjezdovky, na svazích tam ale zůstává i víc než metr sněhu. Kvůli oblevě přerušil provoz skiareál Boží Dar. V Klínech na Mostecku bylo v sobotu asi 500 lidí. "Nepršelo, lidé přijeli, dneska odpoledne také dorazili nějací návštěvníci," uvedl vedoucí střediska Josef Dlouhý. Středisko podle něj má dostatek technického sněhu.

Také na Šumavě návštěvnost snížilo deštivé počasí i silný vítr. V Železné Rudě se dál lyžuje na Špičáku, v areálu Nad Nádražím - Belveder, na Samotách, vleky jezdí také na Alpalouce, Weissově louce, Goldhofu a Debrníku, jezdí lanovka na Pancíř, informuje místní informační centrum. Lyžuje se také na svazích v Nýrsku nebo v Kašperských Horách.

"Počasí se do víkendové návštěvnosti samozřejmě promítlo a přijelo o něco méně lidí, než jsme zvyklí. Na druhou stranu jsou před námi ještě čtyři týdny jarních prázdnin," řekl ČTK mluvčí střediska Ski Aréna Karlov v Jeseníkách Boris Keka. Omezení svých služeb proto neplánují. Jako slabou hodnotí víkendovou návštěvnost provozovatel lyžařského střediska Kohútka u Nového Hrozenkova na Vsetínsku Miroslav Maczko. Také středočeské zimní areály měly o víkendu podprůměrné počty lyžařů.

V dobrém stavu jsou podle šéfa SkiResortu Černá hora - Pec běžecké trasy na hřebenech Krkonoš, do stopy mohli zájemci nadále vyrazit také v Jizerských horách nebo ve vyšších partiích Jeseníků. Na Šumavě už jsou běžecké trasy na řadě míst nesjízdné, kvůli vysokým teplotám roztál sníh také ve stopách v Krušných horách. "Co se nepodařilo ostrým slunečním paprskům během minulého týdne, zvládl déšť a teplý vítr během jednoho dne. Stav lyžařských tras je tak v důsledku nepříznivého počasí špatný," uvedla společnost První Krušnohorská, která se stará o údržbu 250 kilometrů tratí lyžařské magistrály.