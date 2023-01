Zájem o komunální volby v desítce obcí byl různý, účast byla od 30 do 70 pct

Praha - Zájem o dnešní dodatečné nebo opakované komunální volby v desítce obcí byl různý. Podle zjištění zpravodajů ČTK si někde přišla do podvečera vybrat nové zastupitele třetina voličů, v jiných obcích byla účast přes 70 procent. Volební místnosti se uzavřou ve 22:00. Lidé hlasují tam, kde se pro loňské obecní volby nenašel dostatek kandidátů. V Moldavě na Teplicku se volby opakují na základě soudního rozhodnutí. Soud verdikt zdůvodnil tím, že voliči vyškrtnutí obecním úřadem ze seznamu neměli právo hlasovat, přesto jim to předseda volební komise umožnil.

Dnes do 16:40 vhodilo v Moldavě obálku do volební urny podle předsedy volební komise Oldřicha Kozlera zhruba 80 občanů. Z celkového počtu 153 voličů obecní úřad před dnešním hlasováním opět ale ze seznamu vyškrtl některé lidi s odůvodněním, že mají bydliště v Moldavě jen formální, fakticky tam nežijí, Konkrétně se to týkalo 38 lidí. Řada z nich k volbám dnes dorazila, s velkým rozhořčením ale odcházeli poté, co jim komise oznámila, že hlasovat nemohou. Na místě podali stížnost. Při loňských podzimních volbách byla účast v obci 80 procent.

Zřejmě nejméně lidí dnes přišlo k dodatečným volbám v Břežanech na Znojemsku. Tajemník městského úřadu v Hrušovanech nad Jevišovkou Zdeněk Šalomon ČTK řekl, že v podvečer tam účast činila 33,2 procenta.

Přes dvě pětiny lidí odvolily do 16:30 v Líšné na Přerovsku. K tamním dodatečným volbám do zastupitelstva dorazilo přes 80 lidí ze 197 oprávněných voličů, řekla ČTK členka volební komise. O hlasy voličů v obci zhruba s 250 obyvateli usiluje na kandidátce nazvané Líšná spolu to zvládneme osm lidí. Loni v září se v Líšné jako v jediné ze 402 obcí v Olomouckém kraji volby nekonaly, protože tam nebyla žádná kandidátní listina. Obec do loňských zářijových voleb řídilo sedmičlenné zastupitelstvo, poté správu převzal ministerský úředník.

O něco vyšší účast byla v Nevězicích na Písecku, kde volila více než polovina ze 123 voličů. Do 17:00 odevzdalo svůj hlas 64 lidí. Kvůli nedostatku kandidátů se v Nevězicích nekonaly komunální volby v řádném loňském zářijovém termínu. Obec proto od podzimu spravuje pověřený úředník ministerstva vnitra. O hlasy voličů usilují tři subjekty.

Ve Středočeském kraji se dnes v 7:00 otevřely volební místnosti v Rokytovci na Mladoboleslavsku, v Třebsku na Příbramsku a v Želízech na Mělnicku. V Rokytovci a Třebsku, kde pro loňské volby nesestavili žádnou kandidátku a obce vede státní správce, jsou volby dodatečné. "Blížíme se k 70 procentům účasti," řekl ČTK před 17:00 zapisovatel volební komise v Rokytovci Dominik Horváth. V obci žije kolem 160 lidí a 125 z nich má právo volit. V Třebsku byla volební účast nižší, zhruba šedesátiprocentní. V Želízech loni na podzim lidé sice zastupitele volili, ale v týdnu před volbami dva ze šesti kandidátu odstoupili, proto dnes volí nově. Podle předsedkyně volební komise byla tamní účast před 17:00 kolem 50 procent.

K dodatečným volbám v obci Všeradov na Chrudimsku přišlo do podvečera 66 procent voličů. V Ohařicích na Jičínsku, kde se stejně jako ve Všeradově nepodařilo v řádném termínu sestavit kandidátky, jich odvolilo o něco více, 72 procent.

Výsledky dnešních voleb budou po sečtení zveřejněny na volebním webu, a to nejpozději v neděli v brzkých ranních hodinách.