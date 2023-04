Zájem o fotovoltaiku pokračuje, žádostí je meziročně třikrát více

Praha - Prudký nárůst poptávky po zřízení fotovoltaických elektráren v ČR pokračuje i letos. V prvním čtvrtletí roku stoupl počet žádostí o dotaci na fotovoltaiku na 21.587, což je meziročně třikrát více. Vyplývá to z údajů Státního fondu životního prostředí ČR a Cechu akumulace a fotovoltaiky (CAFT). Podle CAFT se postupně zkracuje doba na instalaci elektrárny.

Zájem o pořízení fotovoltaiky začal v důsledku zdražování dodávek energií už loni. V Česku bylo zprovozněno 33.760 fotovoltaických elektráren s celkovým výkonem 288,8 megawattu (MW), což je meziroční nárůst o 366 procent.

"Rostoucí čísla nasvědčují, že v počtu instalovaných fotovoltaických panelů čeká Česko sice opět rekordní rok, zároveň však tempo růstu už není tak divoké. Můj odhad je, že z fáze raketového růstu se dostáváme k postupné stabilizaci trhu," řekl předseda CAFT Aleš Hradecký.

Podle šéfa Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpána Chalupy jsou za dalším růstem poptávky tři základní faktory. "Jednak ministerstva zpřístupňují stále víc své dotační programy a ten nejpodstatnější, Nová zelená úsporám, má díky vysoké ceně povolenky i víc peněz. Zadruhé, od ledna platí nová legislativa, která obrovsky zjednodušuje byrokracii pro bytové domy. A zatřetí, ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN) chystá nové podmínky pro sdílení energie a hodně spotřebitelů na to chce být připraveno," uvedl Chalupa.

Další nárůst poptávky doprovází i zájem o větší elektrárny. Podle společnosti Woltair průměrný výkon instalovaných zařízení vzrostl meziročně o kilowattu na 8,5 kilowattu. Ještě markantnější je pak podle firmy navyšování kapacit u baterií, kde vzrostla průměrná kapacita o tři kilowatthodiny na současných deset kilowatthodin. Dalším z trendů je podle společnosti sílící zájem o financování fotovoltaiky úvěrem, který využívá až čtvrtina klientů. Loni to bylo kolem desetiny.

I přes pokračující růst poptávky montážní firmy postupně zkracují dobu instalace fotovoltaické elektrárny. Podle průzkumu CAFT 62 procent firem zprovozní fotovoltaiku na rodinném domě do tří měsíců od uzavření smlouvy. Do čtyř měsíců to pak stihnou čtyři firmy z pěti. Delší čekací lhůty uvádí podle průzkumu asi 19 procent montážních firem. Loni se instalační doby pohybovaly i kolem deseti měsíců.

I přes velkou poptávku se ovšem některé firmy potýkají s problémy. Hospodářské noviny (HN) tento týden uvedly, že energetický holding Malina, který je jedním z největších dodavatelů střešní fotovoltaiky i Česku, si v předchozích měsících nabral více objednávek, než je schopen uskutečnit. Podle HN majitel firmy už nabídl společnost k prodeji, zatím však bez výsledku. HN ovšem zároveň upozornily, že firma pokračuje v instalacích.