Ilustrační foto - V historickém centru Chebu pokračovali 30. května britští filmaři v natáčení záběrů pro film The Little Drummer Girl (Malá bubenice). Špionážní drama podle knihy Johna le Carrého proměnilo centrum Chebu na rakouské město z 60. let.

Ilustrační foto - V historickém centru Chebu pokračovali 30. května britští filmaři v natáčení záběrů pro film The Little Drummer Girl (Malá bubenice). Špionážní drama podle knihy Johna le Carrého proměnilo centrum Chebu na rakouské město z 60. let. ČTK/Slavomír Kubeš

Praha - Zahraniční filmaři loni v ČR utratili pět miliard korun. Umožňují to takzvané filmové pobídky, díky nimž se štábům může vrátit část nákladů. V ČR by ale mohlo zůstávat ročně ještě o jednu až dvě miliardy korun více, pokud by stát pobídky zvýšil z dnešních 20 na 25 procent. Zásadní jsou americké štáby, které aktuálně v Česku točí několik snímků či seriálů - jen produkce druhé řady série Knightfall v ČR utratila přes 800 milionů korun. O zvýšení pobídek i možných projektech jednali zástupci fondu kinematografie a českých producentů v USA.

ČTK to řekl mluvčí fondu Jiří Vaněk. Pokud Česko pobídky zvýší, zvažují někteří z amerických producentů i vlastní investice do výstavby ateliérů. Uvedl to například Mark Binke z NBCUniversal.

Setkání v Los Angeles se zúčastnili zástupci 40 hollywoodských studií, mezi nimi třeba 21 Century Fox, Walt Disney, HBO nebo Universal Pictures, streamingových platforem jako Netflix nebo Amazon Video i nezávislých producentů. Zejména výrobci filmů pro jiné platformy než tradiční kinosály přesouvají svou výrobu stále více do Evropy.

"Uvědomujeme si silné konkurenční prostředí, ve kterém by mohl český filmový průmysl obstát a udržet si vedoucí pozici na trhu. Proto vyjednáváme změnu v systému filmových pobídek," uvedla ředitelka Státního fondu kinematografie Helena Bezděk Fraňková, která chce pobídky zvýšit na 25 procent. Služby zdejších filmařů si zahraniční štáby stále chválí, jiné země ale mají pobídky vyšší, Maďarsko třeba 28 procent. Tak velký rozdíl je pro velké filmové producenty zásadní.

Výši pobídek stanoví takzvaný zákon o audiovizi. Fraňková již dříve řekla ČTK, že fond počítá s přípravou novely zákona. Záměr zvýšit pobídky již na festivalu ve Varech podpořil ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD). Pětadvacetiprocentní pobídky by 800 milionů korun, které dnes na pobídky stát ročně dává, zvedly tento příspěvek na 1,2 miliardy korun.

Česká delegace v USA prezentovala i zdejší služby a to, že štáby mají k dispozici anglicky mluvící pracovníky od kameramanů, výtvarníků po postprodukční supervizory, takže je možné natáčet téměř jen s místními filmaři, uvedla vedoucí České filmové komise Pavlína Žípková.

Práci českých filmařů pochválil americký producent Gideon Amir při natáčení seriálu Carnival Row pro Amazon Studios. V nejbližších dnech by měly začít dotáčky a tvůrci seriálu v ČR utratí asi 1,6 miliardy korun za služby a zboží hrazené českým subjektům. Roztočená je v Česku druhá řada seriálu Knightfall pro History Channel. Štáb čeká více než 100 natáčecích dnů na několik hradech a v barrandovských studiích. V druhé řadě hraje i Mark Hamill známý jako Luke Skywalker z Hvězdných válek. Dalším velkým projektem je seriál Whiskey Cavalier s agenty FBI a CIA, jehož 12 dílů se bude točit od dubna 2019 téměř výhradně v ČR.