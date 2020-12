Zahraniční návštěvy politiků v r. 2021 jsou kvůli viru nejisté

Praha - Ústavní činitelé zatím nemají kvůli nejasné situaci kolem pandemie koronaviru příliš představu, na jaké pracovní zahraniční cesty se příští rok vydají. Prezidentu Miloši Zemanovi hradní diplomacie na rok 2021 přesunula plánované návštěvy z letoška. Premiér Andrej Babiš (ANO) kvůli epidemii zatím počítá jen s účastí na bruselských jednáních Evropské rady. Konkrétní termíny nemají ani oficiální návštěvy ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD). Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) by se měl mimo jiné v únoru zúčastnit setkání na úrovni slavkovského formátu, v květnu pak konference předsedů Parlamentů EU v Německu. Vyplývá to z informací jednotlivých úřadů.

Diplomatické cesty státníků jsou omezeny celosvětově již letos, situace nebude jiná ani na počátku roku. Podle ředitele zahraničního odboru Pražského hradu Rudolfa Jindráka se letos neuskutečnily například plánované cesty do Itálie, Bulharska nebo na setkání prezidentů zemí Visegrádu (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko). Hradní diplomacie se proto většinu z letošních plánů snaží přesunout na příští rok. Zeman by tak mohl například navštívit Itálii nebo Bulharsko. Konkrétní termíny cest ale zatím kvůli nejasné situaci stanoveny nebyly. Výjimkou je summit prezidentů V4, který chce současná předsednická země Polsko uspořádat v únoru.

Zeman se letos chystal také navštívit summit Číny s východoevropskými zeměmi 17+1, byl ale zrušen kvůli pandemii. Čína ho poté chtěla uspořádat videokonferenčně, konečné rozhodnutí zatím nepadlo. Český prezident také neodjel na oslavy výročí konce druhé světové války v Moskvě, na kterých původně přislíbil účast. Pokud by byl podle Jindráka příští rok na oslavy pozván, bude Pražský hrad účast zvažovat.

Pandemie letos omezila i návštěvy cizích státníků v Česku. Na příští rok byla podle Jindráka přesunuta cesta německého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera. V plánu je také, že by do Prahy mohl přijet srbský prezident Aleksandar Vučić.

Zahraniční cesty se budou vyvíjet podle pandemie koronaviru i u premiéra Babiše. "V tuto chvíli předseda vlády počítá pouze s účastí na zasedáních Evropské rady v Bruselu," sdělilo ČTK tiskové oddělení úřadu vlády. Na rok 2021 byly přesunuty některé multilaterální akce, kterých se Babiš měl účastnit, například Asia-Europe Meeting či Expo 2020. "Jeho účast v příštím roce však bude nově zvažována v aktuálním kontextu," dodal úřad.

Vzhledem k pandemii nemají konkrétní termíny ani cesty šéfa diplomacie Petříčka. "Počítáme s přesunem části cest, které se neuskutečnily v roce 2020, například do Kanady. V plánu jsou v tuto chvíli jen pravidelná jednání Rady ministrů zahraničí v Bruselu či Lucemburku nebo ministerská jednání V4 pod hlavičkou polského předsednictví (například jaro 2021)," sdělilo ČTK tiskové oddělení resortu.

Vondráčkův plán zahraničních cest čítá setkání předsedů Parlamentů Česka, Slovenska a Rakouska 18. až 19. února v Rakousku a 10. až 11. května konferenci šéfů Parlamentů EU v Berlíně. V plánu jsou dále návštěvy Saska, Švýcarska a Lichtenštejnska, Polska a Slovenska.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) ani další senátoři podle mluvčí horní komory Sue Nguyen v tuto chvíli pracovní cesty do zahraničí neplánují. "Pokud se situace zlepší, předseda bude zvažovat destinace tak, aby za prvé podpořily české podnikatele a za druhé posílily spolupráci mezi demokratickými a svobodnými zeměmi," sdělila ČTK.

Letos by se také měl uskutečnit summit Severoatlantické aliance (NATO), na kterém by se měla poprvé představit nová administrativa amerického prezidenta Joea Bidena. Termín zatím podle ministerstva obrany stanoven nebyl. Není tak ani jasné, kdo by Českou republiku zastupoval.