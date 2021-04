Zahrady na Pražském hradě navštívily stovky lidí, ale nezaplnily je

Praha - Stovky lidí navštívily za pátek zahrady, které se otevřely na Pražském hradě. Nejvíce jich dorazilo do Královské zahrady. Podobně jako v Jižní zahradě a horní části Jeleního příkopu se ale ani tam nesešlo moc lidí najednou. Správa Hradu nezaznamenala žádné incidenty týkající se porušování protiepidemických opatření. ČTK to řekl Vít Novák z tiskového oddělení Pražského hradu. Do zahrad se dnes vydaly zpravidla dvojice nebo rodiny s dětmi, zjistila zpravodajka ČTK na místě. Až na výjimky měli lidé respirátory a dodržovali rozestupy, kvůli chladnějšímu počasí většina nevyužila ani možnosti posezení na lavičce a jen se procházela. Neopakovala se tedy situace z minulých dnů, kdy slunečné počasí vylákalo velké množství lidí často bez roušek na náplavky a do pražských parků.

Část zahrad sousedících s historickým sídlem českých králů a prezidentů bude otevřená ode dneška denně od 10:00 do 17:00. Do Královské zahrady mohou lidé vstupovat od Belvederu, do Jižních zahrad od Opyše a do horní části Jeleního příkopu se dostanou z ulice U Brusnice.

„Nejvyšší návštěvnost zaznamenala dnes Královská zahrada, kterou řádově navštívilo okolo tisícovky lidí,“ řekl ČTK Novák. V Jižních zahradách a horní části Jeleního příkopu podle něj byla návštěvnost v řádu stovek osob. Poukázal na to, že Královská zahrada je rozlohou největší, a návštěvníci se nikde neshlukovali. "Po celý den nebyl zaznamenán žádný incident, veřejnost se chovala velice disciplinovaně, dodržovala hygienická opatření," uvedl. " Neřešili jsme žádný prohřešek proti hygienickým pravidlům,“ dodal.

Například v horní části Jeleního příkopu se dnes mezi 10:00 a 11:00 sešlo v jeden okamžik do stovky lidí. Byli mezi nimi zejména starší lidé v párech a rodiny s dětmi. „Bydlíme v Praze 6, tak to nemáme daleko. Chtěli jsme s manželem někam blíž přírodě a tady jsme se podívat ještě nebyli, tak jsme se rozhodli, že dneska se to hodí. I počasí je fajn, aspoň tu není tolik lidí,“ řekla ČTK starší paní, která se do Jeleního příkopu vydala se svým mužem. V Královské zahradě bylo podle odhadu zpravodajky ČTK kolem poledne asi 50 lidí a v Jižních zahradách zhruba 30. Lavičky byly až na výjimky prázdné.

V Královské zahradě pobíhalo několik předškolních dětí bez roušky a jeden muž šel s respirátorem pod nosem, jinak měli všichni nos a ústa zakryté. V Jižních zahradách postávala na vyhlídce čtveřice lidí bez roušek či respirátorů a několik lidí si nos a ústa odkrylo při cestě k zahradám, když šli nahoru po Starých zámeckých schodech.

Vstup do zahrad je zdarma a počet návštěvníků není nijak omezený. Nesmí se tam se zvířaty, na kole či skateboardu. U vchodu stojí policisté, kteří mohou návštěvníky namátkově kontrolovat. Například u horní části Jeleního příkopu nepustili dovnitř ženu, která přišla se psem. Pražský hrad zrušil plošné vstupní kontroly, které před několika lety zavedl. Nádvoří Hradu s výjimkou katedrály sv. Víta zůstávají kvůli protipandemickým opatřením uzavřená.