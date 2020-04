Žádost K.Varů o nasazení vojáků projedná vláda i krizový štáb

Karlovy Vary - Karlovarský kraj žádá o změnu vládního usnesení, aby bylo možné vojáky nasadit nejen v sociálních, ale i ve zdravotnických zařízeních. ČTK to dnes řekl vicepremiér a předseda Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD). Záležitost chce dnes projednat ve vládě, ve středu by se jí měl zabývat na plenárním jednání i krizový štáb. Pokud by kraj žádal pouze o vyslání vojáků do sociálních zařízení, podle Hamáčka je vláda připravena armádu nasadit okamžitě.

Vicepremiér zdůraznil, že Karlovarskému kraji pomoci chce a že nechce, aby se věc zdržovala.

Hamáček řekl, že o záležitosti dnes mluvil s karlovarským hejtmanem Petrem Kubisem (ANO) a zabývala se jí i pracovní skupina krizového štábu. "Nežádají o vojáky přímo, ale žádají o změnu vládního usnesení, aby bylo možné armádu nasadit i ve zdravotnických zařízeních. To je věc, kterou musíme prodiskutovat s ministerstvem obrany a zdravotnictví," řekl Hamáček o karlovarském požadavku.

Současný vládou schválený mandát umožňuje vojáky vyslat do sociálních zařízení. "Pokud by Karlovy Vary potřebovaly poslat vojáky na výpomoc v rámci současného mandátu, jako například máme vojáky na severní Moravě, tak jsme samozřejmě připraveni je poslat okamžitě," řekl Hamáček.

O změně usnesení vlády, které by umožnilo vojáky posílat i do zdravotnických zařízení, chce Hamáček mluvit dnes na odpoledním jednání vlády. Armáda podle něj také navrhla, aby se věcí zabýval ve středu na plenárním zasedání krizový štáb.

Karlovarský kraj žádá o vyslání vojáků do sociálních zařízení, léčebny dlouhodobě nemocných a lůžek následné péče v Mariánských Lázních. Reaguje tak na rychle rostoucí počet nakažených koronavirem v tomto městě, kde za týden přibylo 42 lidí s nemocí covid-19. Celkem Mariánské Lázně evidují 51 nakažených.