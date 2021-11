Žádost do EU ohledně zvýšení limitu pro povinné placení DPH vláda schválila

Praha - Ministerstvo financí požádá Evropskou komisi o zvýšení ročního limitu obratu, jehož překročením vzniká podnikateli povinnost platit daň z přidané hodnoty (DPH), z jednoho milionu na dva miliony korun. Příslušný materiál dnes schválila vláda, informovala na twitteru ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Na stejnou částku chce navýšit i hranici ročního příjmu pro zájemce o paušální daň.

"Zvýšení limitu pro povinné plátcovství DPH na dva miliony korun pomůže drobným podnikatelům a živnostníkům, kterým uleví od přebytečné administrativy a papírování," uvedla ministryně.

Česká republika má od vstupu do EU v roce 2004 pevně stanovenou částku pro povinnou registraci plátce k DPH 35.000 eur (1,141 milionu korun v tehdejším kurzu). Výjimkou by chtělo MF zvýšit limit v příštím roce, a to do konce roku 2024. Od ledna 2025 začne platit novela evropské směrnice o DPH, která zavede státům EU možnost na základě svého uvážení rozhodnout a zvýšit limit obratu pro vznik plátcovství až na 85.000 EUR (zhruba 2,15 milionu Kč). MF upozornilo, že limit ročního obratu se nezměnil už více než 17 let.

"Díky aktuálnímu pokroku ve vyjednávání na úrovni Evropské komise můžeme zažádat o zvýšení limitu pro plátce DPH. Naším cílem je získat výjimku na navýšení současného limitu pro osvobození, a to na omezenou dobu do 31. prosince 2024. Od tohoto data již naváže schválená směrnice," uvedla již dříve Schillerová. Pro případné zvýšení limitu bude třeba také novelizovat český zákon o DPH.

Záměr je podle partnera poradenské PwC a experta na nepřímé daně Martina Diviše pozitivní, protože jde systémově o opatření, které omezí administrativu zejména začínajícím nebo drobným a menším podnikatelům. "Přestože se jedná o jasnou úlevu na straně daňových poplatníků, je otázkou, proč ministerstvo financí čekalo na konec volebního období a nevyjednalo tento limit podstatně dříve, například v souvislosti se zavedením elektronické evidence tržeb," řekl již dříve ČTK.

Diviš dále upozornil, že v případě odsouhlasení žádosti by měla ČR druhý nejvyšší limit v celé EU. Nejvyšší má podle něj nyní Francie, a to 85.000 eur. "Negativní stranou mince bude však další výpadek na straně veřejných rozpočtů, neboť nedojde ke zdanění přidané hodnoty, kterou podniky tvoří svou ekonomickou činností. Tuto změnu zřejmě uvítají i samotní úředníci finanční správy, kterým ubudou až desítky tisíc plátců DPH, což na druhé straně může znamenat, že se finanční správa bude moci více věnovat kontrolní činnosti u zbylých plátců DPH," dodal Diviš.

Ministerstvo odhaduje, že zvýšením limitu poklesne počet plátců DPH o zhruba 105.000 a příjem veřejných financí by se mohl snížit o maximálně devět miliard korun. Ke konci června bylo v ČR zhruba 521.000 plátců DPH, vyplývá ze statistik poradenské společnosti Dun & Bradstreet.

Stát na DPH získal letos ke konci září 323,6 miliardy korun, meziročně o 22,4 miliardy korun více. DPH patří mezi tzv. sdílené daně. Její výnos tak putuje do státního rozpočtu i do pokladen měst a krajů.

Plátcem DPH je podnikatel nebo firma, která vykonává ekonomickou činnost a její obrat za 12 předcházejících kalendářních měsíců přesáhl jeden milion korun. Povinně musí být plátcem DPH i podnikatel, který podniká mezinárodně v rámci EU. Podnikatelé s nižším obratem se k placení DPH mohou přihlásit dobrovolně.