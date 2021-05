Zadinovi se pod koučem Pešánem dařilo a chce na to navázat

Praha - Hokejista Filip Zadina prožívá zajímavou sezonu. Vstupoval do ní jako hráč Třince a má svůj podíl na jejich cestě k mistrovskému titulu. Po návratu do zámoří patřil sice k tahounům ofenzivy Detroitu v NHL, Red Wings však neuspěli a již popáté za sebou zůstali před branami play off. Díky tomu má jednadvacetiletý útočník možnost podívat se poprvé v kariéře na mistrovství světa.

Věří, že po startech na MS hráčů do 18 a 20 let prožije debut i na seniorském šampionátu. "I když celkově je to samozřejmě asi něco jiného, hokej bude tak nějak stejný. Pod panem trenérem Pešánem se mi v minulosti dařilo až nadstandardně, takže jsem rád, že to teď vede on. Bylo by fajn, kdybych si to přenesl i sem, ale bude to určitě zase jiný level," prohlásil Zadina.

Základní část elitní ligy byla zkrácena na 56 zápasů místo obvyklých 82, hrálo se však v pekelném tempu. Zadina přesto ani na chvilku neváhal, když k němu dorazilo pozvání do přípravy národního mužstva na vrchol sezony.

"Řekl jsem hned, že když o mě bude zájem, tak stoprocentně pojedu. Taková pozvánka se neodmítá," řekl dnes Zadina v on-line rozhovoru s novináři. "A že půjdu z bubliny do bubliny? Tohle mi nijak nevadí. Nejedu tam proto, abych někde něco vymetal nebo chodil po památkách. Bude se tam hrát hokej," uvedl k šampionátu v Lotyšsku.

"Je jen škoda, že tam nebudou moct být fanoušci, nebo jich nebude moc. I těch pár tisíc lidí na zimáku udělá hodně. Muselo to být znát i na extralize, když v závěru mohli přijít alespoň nějací diváci. Je mnohem lepší, když alespoň někdo kouká, než hrát před prázdnou halou," dodal Zadina.

Dojem ze sezony, která pro něho byla svým způsobem průlomová, má dobrý. Za 49 utkání základní části NHL zaznamenal šest branek a 13 asistencí. "Hrál jsem dost, za což jsem byl samozřejmě rád. Myslím, že jsem udělal velký pokrok. Říkali mi to sami trenéři, ale i Steve Yzerman (generální manažer), že jsem hrál dobře," uvedl Zadina.

"Byla to samozřejmě těžká sezona, hráli jsme hodně proti stejným týmům a hrálo se brzy po sobě, rychle to uteklo. Cítím, že jsem se posunul a věřím, že jsem komplexnějším hráčem ve hře po celém ledě do obrany i útoku. Největší pokrok jsem udělal asi ve hře bez puku, kdy jsem věděl, v jakých pozicích být. Více si také věřím na puku a umím vytvořit šance pro spoluhráče," popsal Zadina.

Přiznal, že chvílemi pociťoval únavu. "Byly chvíle, kdy jsme jako tým byli unavení, nehráli jsme moc dobře, ale pak přišlo volno, zase jsme se semknuli a hráli jsme dobře jako tým. Do toho všechno ohledně koronaviru... I po té psychické stránce byla sezona jiná a vyčerpávající. Hráli jsme hodněkrát se stejnými týmy, znali jsme soupeře už docela nazpaměť, co kdo dělá, jakou kdo má taktiku a podobně. Bylo to asi i horší než play off, když hrajete proti stejnému týmu celou sérii," podotkl Zadina.

Detroit sice neuspěl, mladého útočníka mohl však těšit alespoň jiný týmový úspěch, u něhož byl v roli asistenta trenéra jeho otec Marek. Třinec obhájil extraligové prvenství z roku 2019.

"Myslím, že jsem viděl snad všechny finálové zápasy. Koukal jsem a fandil, prožíval jsem to s nimi. Nějaké zápasy jsem tam hrál, takže alespoň nějaký minimální podílek snad na tom také mám. Kluci hráli výborně a je super, že se to povedlo. Něco říkal i taťka, že by se nám ostatním klukům, co jsme tam také hráli, měly dodělávat medaile. To by bylo super," uvedl Zadina, jenž si v dresu Ocelářů připsal za 17 zápasů 14 bodů (8+6).