Zadina vymyslel dva góly, Hertl opět skóroval

New York - Útočník Filip Zadina pomohl v sobotním utkání NHL dvěma přihrávkami k výhře Detroitu 4:2 nad Carolinou a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu. V brance poražených dostal opět přednost Petr Mrázek, který před dvěma dny v Detroitu neinkasoval. Český gólman kryl v odvetě 17 z 20 střel. Tomáš Hertl skóroval i ve druhém utkání sezony, brankou v poslední minutě ale jen zmírnil prohru San Jose 3:5 na ledě Arizony.

Zadina je výborným střelcem a v minulé sezoně si připsal více gólů než přihrávek (8+7), ale proti Carolině ukázal, že umí i vymýšlet branky. V obou případech uvolnil spoluhráče pasem od zadního mantinelu. Po jeho přihrávce otevřel skóre Bobby Ryan a poté, kdy Hurricanes ve třetí třetině dvakrát vyrovnali, připravil v 58. minutě vítězný gól pro Robbyho Fabbriho. U rozhodující branky si připsal asistenci i Filip Hronek.

"Je to skvělý pocit. V prvním utkání jsme neskórovali, takže nahrát na gól, který nás dostal dvě a půl minuty před koncem do vedení, bylo ohromné," těšilo Zadinu, jenž nastupoval ve druhé formaci s Ryanem a vylepšil mu premiéru v barvách Detroitu. "Hraje v NHL už dlouho a dává hodně gólů, proto se mu snažím předávat puk. Je to bomba, že můžu hrát s někým takovým," dodal.

Tabulku střelců vede šestice hráčů se třemi góly, mezi něž patří i Hertl. Odchovanec pražské Slavie se minule blýskl dvěma trefami do sítě Arizony a prosadil se i v odvetě, když uspěl v přesilové hře s tečí. Byl však na ledě i u tří inkasovaných branek a prohrál 11 z 18 vhazování.

"Buly jsou důležitou součástí zápasu. Hodně je ale prohráváme a potom celý večer honíme puk. Je to určitě naše slabina, musíme to zlepšit," řekl kouč San Jose Bob Boughner. Doufá, že v příštím utkání bude mít k dispozici i Radima Šimka. Český obránce nestihl kvůli zranění kolena start sezony, ale už začal s tréninky.

Hrdinou zápasu se stal útočník Arizony Phil Kessel, který vstřelil důležité góly na 1:1 a 3:2. U tří branek asistoval Oliver Ekman-Larrson, zápas však nedohrál. Kapitán Coyotes krvácel a byl otřesený poté, co ho na mantinel tvrdě dohrál Evander Kane.

Z českých hráčů bodoval v sobotním programu NHL už jen Filip Chytil, přihrávkou přispěl k výhře New York Rangers 5:0 nad Islanders. Na útočné modré čáře vybojoval puk a po kombinace celého útoku přidal Kaapo Kakko čtvrtý gól. Po dvou trefách si připsali Pavel Bučněvič a Artěmij Panarin. Nulu vychytal Alexandar Georgijev, který kryl 23 střel.

Trenér Islanders Barry Trotz řešil před utkáním nečekanou komplikaci. Během rozbruslení se zranil gólman Semjon Varlamov. Schytal ránu Cala Clutterbucka do málo chráněného místa pod maskou a nad levým ramenem v oblasti klíční kosti. Debut v NHL si tak odbyl Ilja Sorokin.

"Vystavili jsme ho těžké situaci. Nebylo to fér k Iljovi ani Varlymu. Hráči musí pochopit, že gólman je téměř nejdůležitější článek týmu. Mají ho rozchytat. Nevím, na co mysleli. To, co se stalo na rozbruslení, se přeneslo i do zápasu," zlobil se Trotz. Varlamov před dvěma dny vychytal proti Rangers čisté konto.

Boston po výhře na úvod sezony nad New Jersey podlehl stejnému soupeři 1:2 v prodloužení. Bruins opět postrádali Davida Pastrňáka, jenž se zotavuje z operace kyčle, navíc jim od druhé třetiny scházel Ondřej Kaše. Odstoupil kvůli zranění v horní části těla. V obou zápasech ale nechyběl v obraně Bostonu Jakub Zbořil s průměrným časem 19 a půl minuty. Český bek si přitom od draftu v roce 2015 připsal v předchozích sezonách jen dva starty. Zápas rozhodl prvním gólem v NHL Bělorus Jegor Šarangovič.

Dominik Simon odehrál první zápas v dresu Calgary. Přestože ho trenéři zkoušeli v přípravě i s nejlepšími hráči a v předchozích letech nastupoval v Pittsburghu po boku Sidneyho Crosbyho, tak premiéru strávil ve čtvrté řadě. Odehrál necelých osm minut při výhře 3:0 nad Vancouverem. Nulou se blýskl Jacob Markström, který dostal přednost před Davidem Rittichem. Švéd chytil 32 střel.

Statistika sobotních zápasů NHL:

--------

New Jersey - Boston 2:1 v prodl. (1:0, 0:1, 0:0 - 1:0)

Branky: 17. Wood, 65. Šarangovič - 38. Bergeron. Střely na branku: 31:28. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Šarangovič, 2. Blackwood (oba New Jersey), 3. Halák (Boston).

Arizona - San Jose 5:3 (2:2, 2:0, 1:1)

Branky: 13. a 26. Kessel, 15. Hayton, 29. Chychrun, 43. Keller - 4. Donato, 16. Meier, 60. Hertl. Střely na branku: 26:34. Diváci: 2384. Hvězdy zápasu: 1. Kessel, 2. Ekman-Larsson, 3. Raanta (všichni Arizona).

NY Rangers - NY Islanders 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Branky: 3. a 26. Bučněvič, 14. a 56. Panarin, 36. Kakko (Chytil). Střely na branku: 32:23. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Georgijev, 2. Bučněvič, 3. Panarin (všichni NY Rangers).

Detroit - Carolina 4:2 (0:0, 1:0, 3:2)

Branky: 41. a 59. D. Larkin, 23. B. Ryan (Zadina), 58. Fabbri (Zadina, Hronek) - 41. Trocheck, 49. A. Svečnikov. Střely na branku: 21:31. Petr Mrázek odchytal za Carolinu 57:54 minuty, inkasoval tři branky z 20 střel a úspěšnost zásahů měl 85 procent. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Fabbri, 2. D. Larkin, 3. Zadina (všichni Detroit).

Ottawa - Toronto 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Branky: 11. N. Paul, 52. Stützle - 15. J. Thornton, 22. Marner, 43. Matthews. Střely na branku: 19:40. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Marner, 2. Matthews (oba Toronto), 3. Stützle (Ottawa).

Edmonton - Montreal 1:5 (0:1, 0:3, 1:1)

Branky: 53. Koekkoek - 7. a 28. Petry, 23. a 50. Tatar, 30. Evans. Střely na branku: 35:36. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Price, 2. Petry, 3. Tatar (všichni Montreal).

Nashville - Columbus 5:2 (1:1, 0:0, 4:1)

Branky: 10. Grimaldi, 42. F. Forsberg, 51. B. Richardson, 55. Kunin, 56. Sissons - 8. N. Foligno, 46. Texier. Střely na branku: 33:44. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. B. Richardson, 2. Kunin, 3. F. Forsberg (všichni Nashville).

Los Angeles - Minnesota 3:4 v prodl. (1:1, 2:0, 0:2 - 0:1)

Branky: 17. Vilardi, 28. Lizotte, 31. Athanasiou - 1. Dumba, 48. Eriksson Ek, 60. R. Suter, 65. M. Johansson. Střely na branku: 33:44. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Quick, 2. Carter (oba Los Angeles), 3. M. Johansson (Minnesota).

Calgary - Vancouver 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Branky: 9. Monahan, 37. Dubé, 56. M. Tkachuk. Střely na branku: 35:32. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Markström, 2. Mangiapane, 3. M. Tkachuk (všichni Calgary).

Vegas - Anaheim 2:1 v prodl. (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)

Branky: 59. W. Karlsson, 61. Pacioretty - 28. Comtois. Střely na branku: 33:22. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Pacioretty, 2. W. Karlsson, 3. Mark Stone (všichni Vegas).

Kanadské bodování NHL:

1. Konecny (Philadelphia) 2 5 (3+2) 2. McDavid (Edmonton) 3 5 (3+2) 3. Stamkos (Tampa Bay) 2 5 (2+3) 4 Tavares (Toronto) 5 5 (2+3) 5. Draisaitl (Edmonton) 3 5 (0+5) 6. Hertl (San Jose) 2 4 (3+1) 7. Petry (Montreal) 2 4 (2+2) 8. W. Nylander (Toronto) 3 4 (2+2) 9. J. Carter (Los Angeles) 2 4 (1+3) Farabee (Philadelphia) 2 4 (1+3) Kaprizov (Minnesota) 2 4 (1+3) Mark Stone (Vegas) 2 4 (1+3) 18. Palát (Tampa Bay) 2 3 (2+1) 56. Vrána (Washington) 2 2 (2+0) 100. Voráček (Philadelphia) 2 2 (0+2) Zadina (Detroit) 2 2 (0+2)