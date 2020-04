Začne testování, jaký podíl lidí má protilátky proti koronaviru

Praha - V Česku začne ve čtvrtek studie, která má zjistit, jaký podíl obyvatel v různých místech republiky už má proti novému koronaviru protilátky a získal případně imunitu. Testovat by se mohlo až 27.000 lidí. Využijí se k tomu rychlotesty. Výsledky by mohly být na začátku května. Měly by naznačit, jak by se nemoc covid-19 mohla v zemi dál šířit. Posloužit by měly pak i jako podklad pro rozhodování o opatřeních ke zmírnění dopadů choroby. Ministerstvo zdravotnictví a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) zveřejnily podrobnosti na webu studie.

Lékaři v Česku zaznamenali dosud přes 7000 nakažených. Zatím se uzdravilo 1800 lidí, zemřely dvě stovky. Studie kolektivní imunity zkoumá, jaký podíl obyvatel už nákazu případně prodělal. Zjistit má, jaké procento osob se s infekcí vypořádává bez příznaků.

Experti budou sbírat vzorky od lidí z Prahy, Brna a okolí, Litoměřic, Olomouce a okolí, Litovle a Uničova. Vybrali místa s odlišnou situací. Zatímco v Brně na 100.000 obyvatel připadají asi čtyři desítky nakažených, v Praze 123, v Olomouci 161, v Litoměřicích 400 a v Uničově a Litovli 665. V Litoměřicích se choroba rozšířila v domově pro seniory, onemocněly desítky klientů a pracovníků. Uničov a Litovel byly kvůli vysokému počtu infikovaných uzavřeny na dva týdny v karanténě.

Do studie se mohou zapojit zájemci od 18 do 89 let bez příznaků nemoci covid-19. Týká se to i cizinců, kteří v Česku trvale či přechodně žijí. Účastnit se nemohou lidé, kteří už měli pozitivní test na koronavirus. Děti od osmi do 18 let budou experti testovat jen v Praze a Brně.

Očekává se, že by se v devíti odběrových místech po republice mohlo otestovat 19.500 lidí. V Praze a Brně by to mělo být po 5000, v Litoměřicích 3000, v Olomouci 4000 a v Uničově a Litovli po 1250. Český statistický úřad zve také vybrané osoby. Dnes uvedl, že by se takto studie mohlo účastnit 6316 lidí. Ministerstvo už dřív uvedlo, že by se vyšetření mohlo v Česku týkat celkem až 27.000 lidí.

K odběru by si člověk měl přinést kartu zdravotního pojištění a případně i doklad totožnosti. Účastníkům studie zdravotníci změří teplotu a poskytnou jim informace o vyšetření. Poté je nutné podepsat informovaný souhlas a vyplnit krátký dotazník. Z prstu se pak odebere kapka krve, v Olomouci, Litovli a Uničově budou odběry ze žíly. Výsledky by měly být podle webu do 20 minut. Ti, kteří budou mít pozitivní test na protilátky, podstoupí ještě výtěr z nosohltanu. Do doby, než jim dorazí tyto výsledky, budou muset dodržovat doporučení expertů. Do dvou dnů by se měla ozvat laboratoř, nebo hygienici s informacemi o dalším postupu.

V Praze se zájemci od 18 do 59 let mohou nechat testovat od 10:00 do 20:00 na náměstí Míru a v Zítkových sadech. Testování v Kateřinské zahradě je jen pro lidi nad 60 let a děti. Osoby nad 60 let mohou přijít od 10:00 do 15:00, děti pak od 15:00 do 20:00. Testy se budou dělat i v IKEM, ale jen pacientům s chronickými nemocemi.

V ostatních místech republiky bude testování od 8:00 do 10:00 pro lidi nad 60 let, od 10:00 do 18:00 pak pro ostatní zájemce. V Brně budou odběrové týmy od čtvrtka na Moravském náměstí a v Bohunicích před univerzitním kampusem a v Litoměřicích u výstaviště. Na Olomoucku začne sběr vzorků v pátek, a to v Olomouci před hypermarketem Globus, v Litovli před supermarketem Billa a v Uničově u náměstí Osvobození.

Organizátoři předem upozornili na to, že se u některých odběrových míst mohou tvořit fronty. Na webu budou zveřejňovat to, kolik odběrů už provedli a jaké věkové skupiny účastníků ještě potřebují.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula v úterý řekl, že by protilátky mohlo mít několik procent lidí. Podle šéfa ÚZIS Ladislava Duška 15 procent představuje nízkou hranici, modely pro ČR počítají s deseti procenty. Podle dřívějších vyjádření expertů kolektivní imunita funguje až tehdy, pokud má protilátky zhruba 70 procent lidí.