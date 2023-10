Začne platit zákaz příchutí zahřívaného tabáku, výrobci chystají nové produkty

Praha - V pondělí začne v ČR platit zákaz prodeje zahřívaného tabáku s příchutěmi, jak vyžaduje evropská směrnice. Podle tabákových firem jsou tabákové produkty s příchutěmi mezi uživateli populární a zkušenost se zákazem z USA ukázala, že část lidí přešla zpět ke klasickým cigaretám. Někteří výrobci reagují tím, že přicházejí s novými produkty, které neobsahují tabák. Upozorňují také na to, že zákaz nezačne platit ve všech zemích EU ve stejnou dobu, zákazníci si tak budou pořizovat ochucený zahřívaný tabák v zahraničí.

Už nyní jsou různé příchutě zakázány u klasických cigaret, nově to bude platit i pro zahřívané tabákové výrobky. Zákaz mají členské státy EU zapracovat do svých právních řádů s účinností od 23. října, přičemž směrnice neumožňuje po tomto termínu žádné přechodné období pro doprodej zásob.

Jedním z hlavních důvodů zákazu je stoupající popularita těchto produktů, která souvisí s tím, že část lidí je nepovažuje za škodlivé. Zahřívaný tabák navíc oslovuje i mladé nekuřáky. Podle plicních lékařů má ale aerosol zahřívaného tabáku velmi podobné složení toxických látek jako cigaretový kouř. Obsahuje i prokazatelně karcinogenní, tedy rakovinotvorné látky.

Mluvčí společnosti JT International Jiří Sochor ČTK řekl, že příchutě preferuje mírně nadpoloviční skupina uživatelů. Zkušenost se zákazem z USA podle něj ukázala, že část lidí přešla zpět ke klasickým cigaretám. Firma JT International v Česku distribuuje cigarety i zařízení na zahřívaný tabák a elektronické cigarety.

Marketingový manažer tabákové společnosti Imperial Brands Adam Palovič uvedl, že podle průzkumu společnosti zařízení na zahřívaný tabák výlučně nebo kombinovaně využívá přibližně pětina dospělých kuřáků.

Firmy na zákaz reagují tím, že přicházejí s novými produkty. Imperial Brands na český trh uvádí novou elektronickou cigaretu. Podobně reaguje British American Tobacco, která na trh uvádí zahřívaný nikotinový výrobek, který neobsahuje tabák. "Je vyroben z rooibosu a dospělým uživatelům zachovává možnost si vybrat ze široké škály intenzivních chutí, které jsou pro ně často důvodem, proč se cestou alternativ vydávají," uvedl regionální ředitel společnosti pro ČR a SR Štěpán Michlíček. Společnost také uvedla, že omezení ze strany Evropské komise vyvolalo odpor některých tabákových firem a zákazem se bude zabývat soudní dvůr EU kvůli stížnosti společností z Irska.

Nové náplně bez tabáku například s příchutí borůvek uvedla do prodeje také firma Philip Morris. V září oznámila, že v prvním pololetí v ČR a na Slovensku bylo zhruba 680.000 uživatelů jejího zařízení na zahřívaný tabák.

Na to, že velké tabákové firmy reagují na zákaz v EU novými produkty, jako je právě příchuť čaje rooibos, upozornila tento týden agentura Reuters. Experti varují, že bezpečnost těchto nových produktů je nejasná, uvedla.

Sochor z JT International upozornil na to, že zákaz nezačne platit ve všech okolních zemích ve stejnou dobu. Stejně jako ČR ho zavedlo pouze Německo. Protože Polsko zavede zákaz později, dá se očekávat, že si pro zahřívaný tabák s příchutěmi budou lidé jezdit tam. "Už nyní také zhruba deset procent zahřívaného tabáku spotřebovaného v Česku spotřebitelé koupili v Polsku. Je to podobné procento jako u cigaret," poznamenal. Sochor. Poukázal rovněž na to, že ze zahřívaného tabáku s příchutí se na spotřební dani v Česku vybere zhruba 2,9 miliardy korun ročně, spolu s tabákem bez příchutě je to podle odhadů zhruba 5,4 miliardy korun.

Na výpadek příjmu státního rozpočtu upozornil také analytik XTB Štěpán Hájek. Do konce roku bude představovat výpadek příjmu rozpočtu ze spotřební daně a na dani příjmu tabákových firem v řádu nižších stamilionů korun. "Příští rok by státu na základě volně dostupných dat prodejů tabákových společností, jako je například Philip Morris nebo British American Tobacco, mohlo chybět kolem dvou až pěti miliard korun," doplnil.

Poznamenal ale, že poptávku po tabákových výrobcích zásadně neovlivňuje ekonomický cyklus ani politické zásahy, které vedou ke zdražování. Lze podle něj očekávat, že stávající uživatelé si najdou na trhu alternativu k příchutím. Připomněl, že v ČR se plánuje již od příštího roku vyšší zdanění zahřívaného tabáku a diskutuje se i o růstu daně u elektronických cigaret. "O příjmy státu z prodeje tabákových výrobků bych se tedy v dlouhodobém horizontu příliš neobával," dodal.