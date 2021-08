Začne beachvolejbalové ME, Hermannová nastoupí se Štochlovou

Vídeň/Praha - Zápasy žen dnes ve Vídni začne mistrovství Evropy v plážovém volejbalu. S náhradní partnerkou Marií Sárou Štochlovou se na turnaji představí Barbora Hermannová, jejíž stálá spoluhráčka Markéta Nausch Sluková teprve v pátek ukončila karanténu po onemocnění covidem-19 na olympijských hrách v Tokiu.

Hermannová a Štochlová se dnes utkají s norskou dvojicí Ingrid Lundeová, Emilie Olimstadová, Michaelu Kubíčkovou a Michalu Kvapilovou čekají v prvním duelu domácí hráčky Katharina Schützenhöferová a Lena Plesiutschnigová. Hraje se systémem známým ze Světového okruhu. Vítězové prvních zápasů ve skupině spolu bojují o přímý postup do druhého kola play off, poražení se utkají o první kolo play off.

Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem vstoupí do šampionátu ve čtvrtek.