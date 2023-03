Začít brzy jednat o vstupu do EU s Ukrajinou bude těžké, ČR ale chce, řekl Bek

Brusel - Země Evropské unie nemají jednotný názor na letošní zahájení přístupových jednání s Ukrajinou, o něž země čelící ruské agresi usiluje. ČTK to po jednání s unijními kolegy v Bruselu řekl český ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek. Česko podle něj patří do skupiny zemí, které chtějí v případě pozitivního hodnocení od Evropské komise rozhovory začít, některé státy ale upřednostňují pozvolnější postup. Zdržet ukrajinskou kandidaturu navíc podle něj může maďarský požadavek výuky jazyka pro maďarskou menšinu.

Ministři dnes ladili přípravu jednání šéfů unijních států, kteří se do Bruselu na summit sjedou ve čtvrtek. Jedním z témat bude další podpora Ukrajiny, která vedle finanční pomoci či nově přislíbených dodávek munice spočívá rovněž ve snaze urychlit cestu země do EU. V navrhovaných závěrech summitu, které má ČTK k dispozici, se o konkrétním termínu nehovoří, lídři se chystají pouze zopakovat obecnou podporu "pokračování přístupového procesu".

Jeho pokrok bude záviset na tom, jak unijní exekutiva zhodnotí dosavadní ukrajinské reformy, například v oblasti právního státu či boje s korupcí. Komise vydá v květnu mimořádné částečné hodnocení, na podzim pak chystá řádnou zprávu.

"Část členských států včetně ČR podpořila to, že pokud bude pozitivní jak květnová mezizpráva, tak hlavní podzimní zpráva, tak by se mělo co nejdříve rozhodnout o zahájení přístupových jednání," řekl po dnešní ministerské schůzce Bek.

Zvláště západoevropské země nejhlasitěji reprezentované Francií však nabádají k pozvolnějšímu tempu jednání a hovoří o tom, že celý přijímací proces bude trvat více než deset let.

Ministři o vyhlídkách ukrajinského vstupu do EU hovořili při neformálním obědě s ukrajinskou vicepremiérkou Olhou Stefanišynovou. "Můžu vás ujistit, že své domácí úkoly splníme," řekla po jednání. Kyjev je podle ní na cestě k tomu, aby včas dokončil první sérii požadovaných reforem a aby co nejdříve oficiálně začaly rozhovory.

Tématem schůzky byl podle Beka i maďarský požadavek týkající se výuky na ukrajinských školách s maďarskou menšinou v maďarském jazyce. Vláda v Budapešti má obavy z možného zániku menšinové výuky na Ukrajině. Stefanišynová podle něj ujistila zástupce Budapešti, že pro ně může Kyjev zorganizovat návštěvu zmíněných škol a situaci společně řešit.

Maďarský premiér Viktor Orbán je považován za hlavního unijního spojence ruského vůdce Vladimira Putina a maďarská vláda se často snaží zmírnit protiruské sankce či zpochybnit například poskytování zbraní Ukrajině. Podle Beka není vyloučeno, že Ukrajinu může v otázce maďarského školství potkat osud Severní Makedonie, jejíž kandidaturu do EU výrazně přibrzdil obdobný kulturní spor s Bulharskem.

"Určité nebezpečí, že bilaterální problémy sousedních zemí vstoupí do té debaty o rozšiřování, tady je, to si nezastírejme. Myslím, že všichni tušíme, že maďarská strana je vůči Ukrajině o poznání méně vstřícná než třeba Polsko nebo Česká republika," řekl ministr.