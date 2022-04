Začíná semifinále Konferenční ligy, přemožitel Slavie Feyenoord hostí Marseille

Praha - Úvodními zápasy ve čtvrtek začne semifinále fotbalové Evropské konferenční ligy. Čtvrtfinálový přemožitel pražské Slavie Feyenoord Rotterdam přivítá Marseille a v druhém utkání nastoupí Leicester proti AS Řím. Odvety se hrají za týden.

Feyenoord ve čtvrtfinále po domácí remíze 3:3 a venkovní výhře 3:1 přešel přes Slavii a v pohárovém semifinále se představí poprvé od roku 2002, kdy triumfoval v Poháru UEFA. Stejnou soutěž ovládl i v sezoně 1973/74 a v ročníku 1969/70 vyhrál Pohár mistrů evropských zemí.

Aktuálně třetí tým nizozemské ligy prohrál jediný z posledních 10 soutěžních zápasů, mírným favoritem na postup je ale Marseille. Druhý celek francouzské ligy zvítězil v 10 z posledních 11 utkání a ve vyřazovací fázi Evropské konferenční ligy vyhrál všech šest duelů.

Olympique se naposledy představil v pohárovém semifinále v sezoně 2017/18, kdy vyřadil v Evropské lize Salcburk a následně v souboji o trofej podlehl Atléticu Madrid. Na největší úspěch dosáhla Marseille v roce 1993 triumfem v úvodním vydání Ligy mistrů. Oba soupeři se v soutěžích UEFA potkali jen v sezoně 1999/2000, kdy v Lize mistrů Feyenoord doma zvítězil 3:0 a venku remizoval bez branek.

"Chceme zahrát stejně jako ve čtvrtfinále proti PAOK Soluň. Vyhráli jsme 10 z posledních 11 zápasů, to se nestává každý den. Ukázali jsme konzistentní výkony a musíme to udržet," řekl argentinský trenér Marseille Jorge Sampaoli pro web UEFA.

"Před několika lety každý začínající trenér sledoval Jorgeho Sampaoliho, takže je teď speciální se proti němu postavit. Marseille je bezpochyby vynikajícím týmem, do semifinále neprošla bez důvodu. Dosáhli jsme na naprosto výjimečný úspěch. Ale nechceme se spokojit s postupem do semifinále, chceme jít do finále," uvedl trenér Feyenoordu Arne Slot.

AS Řím může případným triumfem v Evropské konferenční lize vylepšit dojem z nepříliš vydařené sezony. V italské lize patří svěřencům Josého Mourinha až páté místo a na čtvrtou příčku, která jako poslední znamená účast v příští sezoně Ligy mistrů, ztrácejí osm bodů. Římané si zahrají semifinále evropských pohárů pošesté v historii, vloni ve stejné fázi Evropské ligy vypadli s jiným anglickým klubem Manchesterem United.

Senzačnímu anglickému šampionovi z roku 2016 Leicesteru patří v probíhající sezoně Premier League až 10. místo. Do pohárového semifinále se "Lišky" dostaly poprvé v historii. "Pokud skončíme v lize v první desítce a postoupíme do finále v evropských pohárech, bude to jedna z mých nejlepších sezon v roli trenéra," řekl kouč Leicesteru Brendan Rodgers.

"Hrajeme proti týmu z Premier League a to je nejsilnější liga na světě. Leicester v minulosti získal titul a každý víkend hraje zápasy na té nejvyšší úrovni. Takže velmi silný soupeř. Ale my jsme Řím a navíc odvetu budeme mít doma," uvedl trenér Mourinho.

V semifinále bude poprvé v Evropské konferenční lize k dispozici videorozhodčí. Finále nové soutěže, která má v této sezoně premiéru, se uskuteční 25. května v Tiraně.

