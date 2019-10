Začíná platit zimní letový řád, z Prahy se bude létat do 121 míst

Praha - V letecké dopravě dnes začíná platit nový letový řád pro zimu. Z pražského letiště se během ní bude létat do 121 destinací ve 46 zemích. Praha tak získá spojení do 15 nových destinací, například do Lvova, Florencie nebo Bejrútu. Nejvíce se bude stejně jako dosud létat do Londýna.

Přímá pravidelná letecká spojení z Prahy bude ode dneška do konce března provozovat 60 leteckých společností, z toho 13 nízkonákladových. Do zimního letového řádu přibyli dopravci SCAT Airlines, SkyUp Airlines, Air Malta a Arkia Airlines. Novinkou mezi destinacemi bude oproti předchozí zimě také ukrajinský Charkov, moldavský Kišiněv, marocká Casablanka, ruský Perm, kazašský Nur-Sultan, britský Bournemouth, dánský Billund, islandský Keflavík, Malta, ukrajinská Oděsa, stockholmské letiště Skavsta a Benátky-Treviso.

Nejvytíženější zemí zůstane také v zimě Velká Británie se 17 destinacemi, včetně všech šesti mezinárodních letišť v Londýně. Druhá nejvytíženější bude Itálie s 11 destinacemi, následuje Rusko s deseti, Španělsko s devíti a Francie s osmi destinacemi. Z měst se bude nejčastěji létat do Londýna, připadá na něj 93 letů týdně. Další v pořadí jsou Moskva a Amsterdam.