Začíná platit zákaz zveřejňování volebních průzkumů kvůli volbám prezidenta

Praha - Začíná platit zákaz zveřejňování výsledků předvolebních a volebních průzkumů kvůli prezidentským volbám. Potrvá ode dneška až do ukončení hlasování, tedy do 14:00 v sobotu 28. ledna. Za porušení zákazu hrozí finanční sankce. Zákonné opatření má zamezit ovlivňování výsledků voleb na poslední chvíli.

Hlasovací lístky pro finále prezidentských voleb lidé nedostanou do poštovních schránek, jako tomu bylo před prvním kolem. Obdrží je až ve volebních místnostech, pokud přijdou duel mezi generálem Petrem Pavlem a expremiérem Andrejem Babiše rozhodnout. Důvodem je to, že obce by před druhým kolem nestihly zajistit rozvoz hlasovacích lístků svým občanům.

Před prvním volebním kolem, které se konalo v půli ledna, měl každý ze zhruba 8,2 milionu voličů s trvalým bydlištěm v Česku dostat lístky do poštovních schránek tři dny před začátkem republikového hlasování, tedy přesně před dvěma týdny. Kdo je například kvůli stěhování neobdržel, mohl si je vyzvednout ve volební místnosti. Stejně tak Češi žijící v zahraničí obdrželi lístky až u volebních uren.

Zneužití lístků z prvního kola má zabránit mimo jiné změna barvy finálových lístků, které budou žluté. Sady hlasovacích lístků pro prezidentské volby jsou ve všech regionech stejné, tak jako v případě voleb do Evropského parlamentu. V těchto volbách je totiž Česko jedním volebním obvodem, na rozdíl od sněmovních či krajských voleb.

Ve volební místnosti lidé dostanou po prokázání totožnosti spolu s lístky hlasovací obálku s úředním razítkem. Do ní mají lístek se jménem preferovaného kandidáta vložit a obálku následně vhodit do volební urny. Podobně jako při senátních volbách lidé lístek nijak upravovat nemusí.