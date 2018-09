Ilustrační foto - V Mikulově na Břeclavsku pokračovalo 9. září Pálavské vinobraní. Potrvá do 10. září. Na snímku děti v krojích.

Mikulov - Desítky tisíc lidí zaplní o víkendu ulice Mikulova při 71. ročníku Pálavského vinobraní. Program začíná v pátek odpoledne, v průběhu celého víkendu na šesti hudebních scénách vystoupí několik desítek hudebních hvězd.

Třídenní festival otevře dnes v 16:00 zahájení výstavy Národní soutěže vín mikulovské oblasti v hlavním sále zámku, o půl hodiny později následuje slavnostní zahájení vinobraní na mikulovském náměstí. Hvězdami pátečního večera budou Yo Yo Band, Aneta Langerová a Divokej Bill.

V sobotu bude program po celý den, po poledni projde městem historický průvod s králem Václavem IV. a královnou ztělesněnou Chantal Poullainovou. Sobotním amfiteátrem se rozezní hudba Jaroslava Svěceného, skupiny Hodiny, Adama Mišíka, skupiny Eddie Stoilow, Tony Gravesové a vše roztančí Vojta Dyk & B-Side Band, uvedla Irma Konešová, hlavní produkční Pálavského vinobraní.

Oproti minulým ročníkům přišli pořadatelé se změnou, která má snížit množství plastového odpadu v podobě kelímků. Proto budou letos v každém stánku k dispozici kelímky vratné, a to v objemu 0,5 a 0,3 litru.

"Věříme, že tento systém pomůže zredukovat velké množství plastových kelímků, které festival podobné velikosti snadno vyprodukuje. Samozřejmě víno se tradičně bude degustovat ve skleničkách," uvedla Konešová.

Pořadatelé mají v zásobě desítky tisíc kelímků, aby jim vystačily pro návštěvníky, kterých obvykle bývá okolo 50.000. Deset tisíc vratných kelímků pak bude k dostání ve speciální limitované edici s logem Pálavského vinobraní.

Pro návštěvníky, kteří do Mikulova přijedou autem, jsou na okrajích města připravená odstavná parkoviště, která s centrem dění spojí kyvadlová doprava. Posílené spoje vyjednali pořadatelé se zástupci Integrovaného dopravního systému i do Brna, Znojma, Břeclavi a do kempu ATC Merkur, kde vznikne stanové městečko.

Vzhledem k omezení na silnici přes Novomlýnské nádrže doporučují pořadatelé vyhnout se přímé trase z Brna na Mikulov a přijet buďto po R52 přes Brod nad Dyjí, nebo před D2 na Podivín a přes Lednici do Mikulova.