Začíná květnová výzva Do práce na kole, potrvá celý měsíc

Praha - Ve víc než 50 městech startuje květnová výzva Do práce na kole, pěšky nebo poklusem. Její účastníci cestují po celý měsíc do práce či do školy takzvaně bezmotorově, tedy pěšky, na kole, koloběžce či mají jiný "vlastní pohon". Celorepubliková akce, kterou už 13 let pořádá spolek AutoMat, má motivovat veřejnost k udržitelné dopravě a zlepšit ve městech podmínky pro cyklisty i pěší.

Letos se výzva konala i jeden týden v lednu, další se chystá v září. Do loňské květnové akce se zapojilo 24.700 lidí, letos by účastníků mohlo být víc.

Smyslem výzvy je upozornit podle organizátorů na neúnosnou automobilovou dopravu ve městech. Registrovaní jednotlivci či firemní, rodinné nebo kamarádské týmy by měli své cesty zaznamenávat do systému. Hodnotit se bude pravidelnost cest účastníků, jelikož právě pravidelnost udržitelných cest je podle spolku zásadní pro fyzické i psychické zdraví i pro životní prostředí.

V Praze dnes ráno začne výzva zahajovací snídaní před sídlem ministerstva dopravy, kterého se zúčastní zástupci pořádajícího spolku AutoMat, ministerstva dopravy včetně ministra Martina Kupky (ODS) i oddělení pro bezpečnost silničního provozu Besip, kteří ráno přijedou na kolech po cyklostezce po Hlávkově mostě a nábřeží.