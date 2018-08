Moskva - Zápasem obhájce Gagarinova poháru Kazaně s nejlepším týmem základní části Petrohradem o Otevírací pohár odstartuje v sobotu nový ročník Kontinentální hokejové ligy. Na soupiskách 25 klubů je 23 českých hokejistů. Už mezi nimi chybí jedna z hvězd soutěže posledních pěti sezon Jan Kovář, jenž odešel do New York Islanders. Obejít se bez něj musí Magnitogorsk, který převzal bývalý trenér české reprezentace Josef Jandač.

Přesunů českých hokejistů v KHL bylo hodně. Z 33 hráčů, kteří působili v KHL v minulé sezoně, zůstalo jen deset v klubech, kde končili minulou sezonu. V mistrovské Kazani bude obhajovat titul útočník Jiří Sekáč.

Obránci Michal Jordán, Jan Kolář a útočník Tomáš Zohorna pokračují v Chabarovsku, beci Jakub Nakládal v Jaroslavli, Vojtěch Mozík v Podolsku, forvardi Andrej Nestrašil v Nižněkamsku, Matěj Stránský v Čerepovci a brankáři Jakub Kovář v Jekatěrinburgu a Jakub Štěpánek ve Slovanu Bratislava.

V rámci KHL se přesunulo šest Čechů. Brankář Dominik Furch zamířil z Omsku do Čerepovce, další gólman Alexander Salák z Novosibirsku do Jaroslavle, obránce Adam Polášek ze Soči do Nižněkamsku, do Kunlunu Tomáš Kundrátek z Nižného Novgorodu s Ondřejem Vitáskem z Chanty-Mansijsku a centr Robin Hanzl z Nižněkamsku do Spartaku Moskva.

Další šest Čechů se přesunulo do KHL z české extraligy. Do Slovanu zamířil bek Lukáš Klok z Vítkovic a útočník Rudolf Červený z Hradce Králové, ze Sparty se tam vrátil Michal Řepík. Českou kolonii v Chabarovsku rozšířili na pět hráčů gólman Libor Kašík ze Zlína a útočník Tomáš Filippi z Liberce. Kunlun zlákal centra Tomáše Mertla z Plzně. Z finské Tappary Tampere se vydal do Astany gólman Dominik Hrachovina.

V KHL budou působit i tři čeští trenéři, v roli hlavního bude ale jen Jandač. Spolu s ním se vydal do Magnitogorsku asistent Jiří Kalous, který byl na stejné pozici i u národního týmu. Kouč Václav Sýkora po konci angažmá v Hradci Králové vzal post asistent kouče Sergeje Zubova v Soči.

Soutěž prodělala dvě zásadní změny. Počet účastníků se snížil z 27 na 25 po vyškrtnutí Lady Togliatti a Chanty-Mansijsku. Druhou je změna bodování po vzoru NHL. Za výhru budou jen dva body bez ohledu na to, zda bude dosažena v běžné hrací době či v nastavení. Dosud bral vítěz po 60 minutách tři body a úspěšný tým po prodloužení či nájezdech dva.

KHL v sezoně zavítá i do Rakouska a Švýcarska. V rámci takzvaných KHL World Games se dvě utkání uskuteční 26. a 28. října ve Vídni a přesně o měsíc později další dvě v Curychu.

V obou dějištích se představí hvězdami nabité týmy CSKA Moskva a SKA Petrohrad. V rakouské metropoli budou hrát bývalé armádní celky proti Slovanu Bratislava, ve Švýcarsku proti Dinamu Riga.

Nepříjemnost potkala Omsk, který bude hrát domácí zápasy v Balašiše, kam se celý klub dočasně přestěhuje. Domovské prostředí musí Avangard opustit kvůli problémům s konstrukcí své haly. Místo na Sibiři bude Omsk hrát nedaleko Moskvy.

Přehled českých zástupců v Kontinentální hokejové lize:

Západní konference:

Bobrovova divize:

Dinamo Minsk: nikdo.

Dinamo Riga: nikdo.

Jokerit Helsinky: nikdo.

Severstal Čerepovec: Dominik Furch (brankář), Matěj Stránský (útočník).

SKA Petrohrad: nikdo.

Spartak Moskva: Robin Hanzl (útočník).

Tarasovova divize:

CSKA Moskva: nikdo.

Dynamo Moskva: nikdo.

HK Soči: Václav Sýkora (asistent trenéra).

Lokomotiv Jaroslavl: Alexander Salák (brankář), Jakub Nakládal (obránce).

Slovan Bratislava: Jakub Štěpánek (brankář), Lukáš Klok (obránce), Rudolf Červený, Michal Řepík (oba útočníci).

Viťaz Podolsk: Vojtěch Mozík (obránce).

Východní konference:

Charlamovova divize:

AK Bars Kazaň: Jiří Sekáč (útočník).

Avtomobilist Jekatěrinburg: Jakub Kovář (brankář).

Metallurg Magnitogorsk: Josef Jandač (trenér), Jiří Kalous (asistent).

Neftěchimik Nižněkamsk: Adam Polášek (obránce), Andrej Nestrašil (útočník).

Torpedo Nižnij Novgorod: nikdo.

Traktor Čeljabinsk: nikdo.

Černyšenova divize:

Admiral Vladivostok: nikdo.

Amur Chabarovsk: Libor Kašík (brankář), Michal Jordán, Jan Kolář II (oba obránci), Tomáš Filippi, Tomáš Zohorna (oba útočníci).

Avangard Omsk: nikdo.

Barys Astana: Dominik Hrachovina (brankář).

Salavat Julajev Ufa: nikdo.

Sibir Novosibirsk: nikdo.

Red Star Kunlun: Tomáš Kundrátek, Ondřej Vitásek (oba obránci), Tomáš Mertl (útočník).