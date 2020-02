Začíná festival La Película

Antonio Banderas ve filmu Bolest a sláva (Pain and Glory).

Antonio Banderas ve filmu Bolest a sláva (Pain and Glory). ČTK/AP/Manolo Pavón

Praha - Aktuální španělskou filmovou tvorbu i latinskoamerické tvůrce a filmy zaměřené na historii Kuby nabídne 15. ročník festivalu La Película. Odstartuje dnes v pražském kině Světozor dramatem Matka. Světozor bude patřit festivalu do 23. února, španělština následně zazní od 24. do 26. února v brněnském kině Scala, od 25. do 27. února v ostravském Kině Art a 26. a 27. února uvidí filmy nejen z Pyrenejského poloostrova diváci v Biu Central v Hradci Králové.

Zahájení bude dnes patřit tvůrčímu a partnerskému páru. Herečka Marta Nietová a režisér Rodrigo Sorogoyen představí osobně film Matka, psychologické drama o ženě hledající ztraceného syna. Nietová získala za hlavní roli na loňském benátském festivalu cenu pro nejlepší herečku.

Sekce nazvaná Současný španělský film vedle snímku Matka uvede sedmi cenami Goya ověnčený film Pedra Almodóvara Bolest a sláva, který kandidoval na Oscara v kategoriích Zahraniční celovečerní film a herec v hlavní roli (Antonio Banderas), nominace ale neproměnil. Představiteli specifického španělského humoru jsou v této sekci filmy Abrakadabra Pabla Bergera a Než to shoří nestora pyrenejské kinematografie Fernanda Coloma. Úspěšný debut Aritze Morena Výhody cestování vlakem představuje současnou tragikomickou až absurdní linii španělské filmové produkce. Bunuel v želvím labyrintu režiséra Salvadora Simóa je originální animovaný dokument, který rekonstruuje natáčení Bunuelova filmu Země bez chleba z roku 1933.

Pro filmové nadšence, kteří neholdují mainstreamové produkci, pořadatelé připravili blok čtyř snímků v sekci Španělský nezávislý film aneb Moderní cinefilie. Nabídne například film Vidět ženu od katalánské tvůrkyně Moniky Roviraové.

Sekce Latinskoamerické pohledy uvede kvarteto filmů z Chile, Argentiny a Guatemaly včetně na Berlinale 2015 oceněného snímku Ixcanul nebo drama Přijde smrt a bude mít tvé oči chilského režiséra Josého Luise Torrese Leivy. V rámci sekce Vzpomínky na Kubu pořadatelé představí vedle snímku Marina francouzský dokument Kuba, osvobozené vzpomínky, v němž režisérka Ghislaine Grailletová mapuje působení Francouzů na ostrově i dějiny tamního cukrovarnictví. Kompletní program je na www.lapelicula.cz.