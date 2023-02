Začíná druhý cyklus jarních prázdnin, volno mají děti z Plzně nebo Kroměříže

Praha - Žákům základních a středních škol z dalších 14 okresů dnes začínají jarní prázdniny. Druhý cyklus týdenního volna letos připadl mimo jiné na okresy Plzeň, Vsetín, Praha-východ a západ, Mělník, Kroměříž, Hradec Králové nebo Nový Jičín.

Tuzemská lyžařská střediska, kam mnohé rodiny s dětmi během tohoto volna míří, mají dobré sněhové podmínky. Na sjezdovkách je přírodní i technický sníh a otevřeny jsou i níže položené areály. Počasí by už ale nemělo být tak mrazivé jako minulý týden. Meteorologové předpokládají nejvyšší denní teploty až do deseti stupňů, přes noc by ale měly podle nich nadále klesat pod nulu.

Poslední turnus jarních prázdnin je naplánován od 13. března. Další volno, pětidenní, pak čeká žáky a studenty počátkem dubna o Velikonocích. Na jednodenní velikonoční prázdniny ve čtvrtek 6. dubna totiž naváže páteční státní svátek, víkend a Velikonoční pondělí, které je také dnem volna.