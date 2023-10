Začíná doba respiračních nemocí, Válek vyzval k očkování

Praha - Česko se podle ředitelky Státního zdravotního ústavu (SZÚ) Barbory Mackové nachází na začátku sezony respiračních onemocnění, mezi nimi i chřipky a covidu-19. Případů je asi 700 na 100.000 obyvatel, řekla na tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví. Podle ministra Vlastimila Válka (TOP 09) je v současné době nejvhodnější doba na očkování, ideálně u praktického lékaře.

"Zejména by se k očkování měli hlásit rizikové skupiny, ale dostupné je pro všechny," uvedl předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Riziko vážného průběhu obou nemocí, který může vést k hospitalizaci nebo úmrtí, mají zejména starší osoby nebo lidé s chronickými nemocemi, například srdce, plic či ledvin nebo s obezitou.

"V případě očkování na covid je to plně hrazeno pro všechny, u chřipky nad 65 let. Mladší si mohou nechat očkování proplatit z fondu prevence své zdravotní pojišťovny," doplnil Šonka. Podání obou vakcín, proti covidu-19 i proti chřipce, je podle Válka možné v jeden den, podává se každé do jednoho ramene.

Pokud konkrétní praktický lékař proti covidu-19 neočkuje, může podle Válka pacient oslovit i jiného nebo se objednat do očkovacího centra. "V každém kraji je v současné době alespoň jedno očkovací místo, kde jde ta nejnovější vakcína dostupná," doplnil náměstek ministra Josef Pavlovic (Piráti). Nový typ má označení omikron XBB.1.5.

Proti covidu-19 bylo alespoň jednou očkováno asi 65 procent populace, posilující dávku navazující na předchozí očkování má třetina lidí. Odborníci přitom upozorňují, že proti covidu-19 se stejně jako proti chřipce bude potřeba očkovat každoročně. Proti chřipce se nechává očkovat méně než desetina lidí, seniorů asi čtvrtina.