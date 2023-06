Žáci základních a středních škol dostanou vysvědčení

Praha - Končí školní rok a žáci a studenti dnes dostanou závěrečná vysvědčení. Hodnocení převezme zhruba 1,47 milionu žáků základních a středních škol. Od soboty 1. července dětem začnou letní prázdniny. Do lavic se školáci opět vrátí v pondělí 4. září.

Slavnostního zakončení školního roku se dnes poprvé jako ministr školství zúčastní Mikuláš Bek (STAN), který resort vede od letošního května. Navštíví základní školu v brněnském Novém Lískovci a vysvědčení tam předá prvňáčkům a žákům devátých tříd. Prezident Petr Pavel se za školáky nechystá.

V červnu loňského roku ministr školství oproti tradici v žádné škole vysvědčení dětem nepředával. Tehdejší ministr školství Petr Gazdík z hnutí STAN k 30. červnu 2022 ve funkci skončil kvůli kontaktům s kontroverzním podnikatelem Michalem Redlem, který figuruje v korupční kauze Dozimetr okolo pražského dopravního podniku. Bekův předchůdce ve funkci a stranický kolega Vladimír Balaš zakončil se školáky první pololetí školního roku v základní škole ve Všetatech.

Vysvědčení dnes převezme na základních školách rekordní počet žáků. Základní školy v Česku navštěvuje v tomto školním roce podle údajů z loňského září 1,007.778 školáků. Jeden milion překonal počet dětí na ZŠ poprvé v historii České republiky. Podle statistiky ministerstva školství je v Česku celkem 4261 základních škol. Středních škol je 1294 a navštěvuje je 463.200 studentů a učňů.

Vysvědčení si vedle českých žáků dnes vyzvednou i potomci ukrajinským uprchlíků, z nichž mnozí jsou v Česku od jara 2022, kdy Rusko napadlo Ukrajinu. Ministerstvo školství v dubnu zjistilo, že na základních školách v Česku se učí téměř 40.000 ukrajinských školáků a na středních školách 3457 uprchlíků z válkou zasažené země. Ministerstvo školám doporučilo, aby ukrajinské uprchlíky hodnotily slovně. Upozornilo na to, že zatímco část ukrajinských žáků přišla do Česka už dříve, je ve školách také velká část dětí, které nastoupily do škol v ČR až v aktuálním školním roce a jazyk tolik neovládají. Ukrajinské žáky a studenty je proto podle resortu potřeba hodnotit individuálně.

Za dobré známky na vysvědčení chystají někteří obchodníci pro děti slevy. Žáci do 15 let mohou ušetřit například v pražské zoologické zahradě, kam mají dnes vstup za symbolickou jednu korunu. Připraveny jsou pro ně naučné pátrací prohlídky, při kterých se s průvodci vydají po stopě volně žijících živočichů v areálu zoo.