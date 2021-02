Žáci v pražské ZŠ Litvínovská se testují na covid sami doma

Praha - Radnice Prahy 9 a magistrát začaly na Proseku testovat žáky prvních a druhých tříd Základní školy Litvínovská. V pilotním projektu jim rozdaly antigenní testy na covid a děti se testují doma. Při negativním výsledku mohou do školy, kde předloží vyplněný formulář s výsledkem. Testy dostaly i děti v Mateřské škole Velvarská. Pokud se systém osvědčí, rozšíří se na další školy. Novinářům to dnes řekli místostarosta Prahy 9 Tomáš Portlík (ODS) a pražský radní Vít Šimral (Piráti). Magistrát se nyní chystá také na testování studentů posledních ročníků středních škol.

"My jsme se pro to rozhodli proto, že jsme sledovali diskusi na vládě a viděli jsme tu bezradnost jednotlivých úředníků a reakci rodičů i učitelů na zprávy. Přemýšleli jsme nad systémem, který je provozuschopný. Potřebujeme systém, který je jednoduchý a komfortní. A test v rodinách považujeme za bezpečnější a komfortnější," řekl Portlík.

K tomuto postupu se radnice rozhodla poté, kdy zjistila, že pokud by děti byly testovány při příchodu do školy, zabralo by to příliš času. "To by mohlo fungovat u nějaké malotřídky, ale ne u téhle školy nebo druhé na Proseku, která má 1100 dětí. To je nesmysl. Spočítali jsme, že bychom před školou testovali asi tři hodiny," řekl radní Zdeněk Davídek (HPP). Navíc by museli učitelé nakládat s biologickým materiálem, což se prý řadě zástupců škol nelíbilo.

V pilotním projektu dostalo více než 150 dětí ZŠ Litvínovská balíček s nádobkou na sliny, testem, formulářem na výsledek a návodem, jak postupovat. Dnes se testují pouze děti, učitele přijdou na řadu později.

Test funguje tak, že rodiče odeberou dítěti sliny, z nichž zjistí, zda je negativní, či pozitivní. Pokud negativní, vyplní formulář, kde výsledek vyznačí a dítě jej odevzdá učiteli. Pokud bude nakaženo covidem, rodič se vydá s výsledkem a vzorkem na odběrové místo u polikliniky na Proseku.

Všechny nyní provedené antigenní testy budou zálohovány PCR testem, který je spolehlivější. Výsledky z dneška budou známy za 24 hodin. Pokud se antigenní testy osvědčí, bude se takto postupovat i na dalších školách. Kromě účinnosti testu radnice zároveň zkoumá, zda je výše zmíněný postup zvládnutelný.

Šimral řekl, že město nyní jedná s distributory i výrobci testů a zjišťuje citlivost a přesnost testů. "Počítáme s tím, že bychom to dál šířili na další městské části, podle toho, jak budeme získávat další distributory testů," řekl.

Magistrát chystá také pilotní projekt testování žáků posledních ročníků středních škol zřizovaných hlavním městem. Nyní vybírá vhodné testy. Pilotní projekt by mohl začít ještě v únoru a náklady by se měly pohybovat v řádu několika milionů korun.