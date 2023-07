Zachraňovaný hostinec v Podještědí už vypadá skoro jako před sto lety

Trávníček (Liberecko) - Podobu jako před sto lety už takřka získal hlavní sál zachraňovaného historického Beranova hostince v Trávníčku u Českého Dubu na Liberecku. Zbývá položit finální podlahu, řekl ČTK předseda spolku Dubáci Jan Havelka, který je iniciátorem záchrany této kulturní památky v Podještědí.

Fotogalerie

"Zatím jsou tady OSB desky, ale počítáme s tím, že se sem vrátí parkety," uvedl Havelka. Předpokládá, že k tomu se dostanou v příštím roce.

Hostinci z 16. století s obytným a hospodářským křídlem ještě před deseti lety hrozil zánik, střecha byla děravá, krovy v havarijním stavu, pavlač zřícená a v bídném stavu byl i interiér. Skupina nadšenců ho začala zachraňovat na podzim 2014, dotacemi od té doby pomáhá i stát a kraj. Práce zvenčí na záchraně rozlehlé patrové budovy trvaly zhruba čtyři roky. Poté nadšenci začali s obnovou interiéru s cílem navrátit domu podobu ze začátku 20. století, kdy tam žil hostinský Antonín Beran, nejznámější obyvatel stavení.

Hlavní sál i vedlejší hráčský salónek už tuto dobu připomíná nyní, a to nejenom vybavením, ale i výzdobou. Na stěnách s hliněnou omítkou jsou opět malby s motivy rostlin, do sálu se vrátilo dřevěné obložení a od letošního roku je v něm podél stěn i dřevěná lavice, jak tomu kdysi bývalo. "Sál vytváří iluzi funkční hospody," poznamenal Havelka.

Nepočítají ale s tím, že by z toho udělali klasickou hospodu. "My tomu říkáme muzeum s výčepem," řekl. Dovnitř se lidé zatím dostanou několikrát do roka při akcích jako jsou dnešní Beranovy hody, které se v hostinci konají v rámci Dnů lidové architektury. V budoucnu by podle Havelky chtěli sál využívat pro pravidelné akce spolku Dubáci, pro přednášky či kulturní akce. "Vyzkoušeli jsme si tady koncert, divadlo, kdy se sem vejde zhruba 40 až 50 lidí, takže pro menší akce to je příjemný prostor," dodal Havelka. Od podzimu by měl mít podle něj hostinec uvnitř i obnovený historický výčep, který bude na původním místě, tedy v černé kuchyni vedle hlavního sálu.

Jeden funkční výčep sice už hostinec má, je ale ve stánku na zahradě, který funguje přes letní sezonu jako součást venkovního posezení. Stánek je otevřený od středy do neděle, a pokud to obsluha časově zvládá, zájemcům umožní nahlédnout i dovnitř hostince.

Zatím jen částečně hotové jsou práce také v prvním patře stavení, které by mělo sloužit pro výstavy. Je třeba tam dodělat hlavně hliněné omítky a také podlahu v místnosti, kde by měl být hlavní výstavní sál.